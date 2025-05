Inzet AI-agents moeten werk voor zorgverleners vereenvoudigen

Om het werk van zorgverleners makkelijker te maken en om patiënten nog beter te helpen wanneer ze vragen hebben, wil BeterDichtbij met hulp van de AI-experts van OurMind meer AI gaan inzetten. De AI-agents voeren hierbij kleine, veelvoorkomende taken uit voor zorgverleners, zoals het delen van praktische informatie als voorbereiding op een consult of het verder uitvragen van informatie bij medische klachten. Op basis van vooraf getrainde prompts ondersteunt AI de zorgverlener.

BeterDichtbij, de landelijke communicatiedienst voor de zorg, is gestart met het testen hiervan samen met medisch specialisten in Nederland en werkt hiervoor samen de AI-experts van het Nederlandse OurMind. BeterDichtbij zegt hiermee de eerste dienst te zijn die generatieve AI op deze schaal voor patiëntencommunicatie inzet in Nederland, samen met partner OurMind.

“De intelligentie en techniek zijn beschikbaar, de vraag is vooral: hoe zorgen we samen voor impact? Vanuit de schaal waarop BeterDichtbij in de Nederlandse zorg wordt ingezet en de waarde die we elke dag bieden voor patiënten en hun zorgprofessionals, zien we die kans. Uiteraard vanuit zorgvuldigheid en door continu met elkaar te blijven leren”, vertelt operationeel directeur van BeterDichtbij, Sander Bijl.

Regie bij zorgverleners

Zorgverleners kiezen zelf hoe zij de digitale collega inzetten en welke taken die uitvoert. Het kan gaan om praktische informatie, maar ook om het ophalen van extra informatie wanneer een patiënt met medische klachten zich meldt via BeterDichtbij. In een door en met artsen opgestelde prompt, definiëren artsen precies hoe de digitale collega de communicatie moet oppakken. Na een zorgvuldige test, kunnen zij het vervolgens in de praktijk brengen.

Hierbij bepalen de zorgverleners ook zelf of de digitale collega actief is bij hun zorgactiviteiten en wanneer dat stopt. Is er actie nodig, dan kan de zorgverlener eenvoudig handelen op basis van de informatie die door de digitale AI-collega is verzameld. Ook poli-assistenten zien in het gesprek met de patiënt terug dat door AI is uitgevraagd. Deze manier van werken kan worden ingezet als voorbereiding op een consult maar ook na bijvoorbeeld een ingreep voor opvolging.

Sneller hulp voor patiënten

Het werk van zorgverleners wordt met de inzet van AI makkelijker, ze hoeven minder repeterende taken uit te voeren en ze kunnen hun patiëntbegeleiding verbeteren. Zij staan bij de inzet van generatieve AI op deze manier zelf aan het roer. Patiënten merken dat ze sneller worden geholpen, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt wanneer de gespreksvoerder de eigen zorgverlener is of wanneer het een AI-agent is. De zorgverlener houdt daarbij altijd de regie.

Op dit moment wordt in samenwerking met meerdere artsen een aantal toepassingen getest. Dit gaat over onder meer de praktische inzet (over parkeren, wijzigen van ziekenhuisroutes, etc.) tot aan een meer zorginhoudelijk inzet (doorvragen bij klachten, voorbereiding van consulten, doorzetten naar de arts of andere zorgprofessionals en samenvatten). Op basis van de ervaringen en de resultaten uit de eerste trajecten, wordt deze AI-functionaliteit beschikbaar gesteld. Dit is met de techniek van OurMind maar met ruimte voor andere partners en toepassingen.

Samen ontwikkelen

Zorgvuldigheid en samen leren staan centraal. “Bij OurMind bouwen we mét dokters, niet alleen vóór hen. En ook nieuwe functionaliteiten binnen OurMind ontwikkelen we altijd met specialisten samen, omdat wij geloven dat degenen die het werk uitvoeren ook de instrumenten moeten vormgeven”, aldus Paul Koning, mede-oprichter van OurMind. OurMind is een AI-organisatie voor de zorg, opgericht in 2024 door health tech ondernemers samen met Nederlandse huisartsen en medisch specialisten. Inmiddels zetten honderden zorgverleners in Nederland OurMind in voor geautomatiseerde medische documentatie, patiëntensamenvattingen en vertalingen, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten.

AI wordt steeds vaker ingezet om zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij eenvoudige taken. Zo schreven we deze week nog over een snelle ‘oogtest’ waarmee artsen kunnen bepalen of een patiënt er ouder of jonger uitziet dan zijn leeftijd. Die biologische leeftijd kan van invloed zijn op belangrijke medische beslissingen.