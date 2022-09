Inzet kunstalvleesklier na verwijdering alvleesklier onderzocht

De kunstalvleesklier, een geautomatiseerd en draagbaar apparaat, wordt al ingezet bij diabetespatiënten. Onderzoek in het Amsterdam UMC heeft aangetoond dat de zelflerende kunstalvleesklier ook een alternatief is voor patiënten bij wie de volledige alvleesklier verwijderd is. “De kunstalvleesklier werkt met beide hormonen (glucagon en insuline) en heeft een zelflerend algoritme waardoor de behandeling zich afstelt per patiënt”, vertelt internist-endocrinoloog Hans de Vries van Amsterdam UMC.

Kunstalvleesklier goed alternatief

Het Amsterdam UMC voerde, samen met de Dutch Pancreatic Cancer Group en Inreda Diabetic, een studie uit onder 10 patiënten bij wie de alvleesklier was verwijderd. Daarin werd het gebruik van de kunstalvleesklier vergeleken met de standaard behandeling voor diabetes.

De onderzochte patiënten bleken gemiddeld een veel langere periode met de juiste glucosewaardes door te brengen dan patiënten met een standaard diabetesbehandeling. De kunstalvleesklier zorgde ervoor dat meer dan driekwart van de tijd (78%) tijdens een 7-daagse behandeling de glucosewaarde binnen de juiste waardes schommelde. Bij een standaard behandeling was dat iets meer dan de helft (57%).

“De patiënten waren meestal heel tevreden met de vrijheid die dit apparaat hen teruggeeft. Zo kunnen ze soms na jarenlange dieetrestricties alles weer eten zonder dat de glucosewaarden enorm gaan schommelen en zijn ze met het apparaat tot veel meer activiteit in staat”, aldus Charlotte van Veldhuisen, arts-onderzoeker van Amsterdam UMC.

Eerder onderzoek

Het onderzoek dat nu door het Amsterdam UMC uitgevoerd is, en dus veelbelovende resultaten voor het gebruik van een kunstalvleesklier opleverde, is niet het eerste bewijs dat deze oplossing het dagelijkse leven van diabetespatiënten verbetert. Onderzoeken door het UMC Utrecht en buiten Nederland, in Cambridge, toonden eerder ook al aan dat de kunstalvleesklier voor beide vormen van diabetes (type 1 en type 2) een goede oplossing is.

Het onderzoek van het Amsterdam UMC toont nu aan dat de kunstalvleesklier ook een goed alternatief is voor patiënten bij wie de alvleesklier volledig of deels verwijderd is.