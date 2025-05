Inzet technologie in gehandicaptenzorg is aan opmars bezig

Cliënten met een verstandelijke beperking die zelf met een digibord achterhalen wanneer ze eten en wat ze die dag gaan doen. Een sociale robot die mensen met niet-aangeboren hersenletsel helpt bij hun dagstructuur. Cliënten met een lichamelijke beperking die zelfredzamer zijn door domotica. Het mag duidelijk zijn: de inzet van technologie in de gehandicaptenzorg is aan een opmars bezig. Wat is de huidige stand van zaken? Dat brachten onderzoekers van Academische Werkplaats ZoTeG en de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg in kaart.

Digitale innovaties maken het mogelijk cliënten in de gehandicaptenzorg beter te ondersteunen, werkdruk te verminderen en het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stelde in dit kader begin 2022 samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een transformatieplan op. Het doel: een ‘transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg’. In het akkoord staan vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s. Technologie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.



Ook in de Visie2023 van de VGN is technologie een van de vier speerpunten, vertelde Brigitte Boon, bijzonder hoogleraar Data en technologie in de gehandicaptenzorg bij Tranzo, Tilburg University, in een eerdere editie van ICT&health “Hoewel technologie als begrip in beleids- en uitvoeringsplannen dus vaak genoemd staat, was onbekend om welke technologie het nu eigenlijk gaat. Daar hebben we onderzoek naar gedaan."

Wetenschappelijke onderbouwing

Boon is – naast bijzonder hoogleraar – bestuurder bij Academy Het Dorp, een onderzoeks- en adviesbureau dat met technologie meer mogelijk wil maken voor mensen met een beperking. Onderdeel van het bureau is Academische Werkplaats ZoTeG, die werkt aan wetenschappelijke onderbouwing van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Onderzoekers van deze werkplaats sloegen de handen ineen met de Innovatie-impuls, een innovatieprogramma dat uitgevoerd wordt door kennisorganisatie Vilans en Academy Het Dorp, in opdracht van VWS. Zij maakten een landelijke inventarisatie van technologie in de gehandicaptenzorg.



De onderzoekers concludeerden onder andere dat technologie in de gehandicaptenzorg voornamelijk wordt ingezet voor zeven overkoepelende doelen:

Stimulering, beweging, ontspanning of vermaak. Ondersteuning van de dagstructuur. Als nachtzorgsysteem. Om slaap te verbeteren. Voor contact op afstand tussen medewerker en cliënt. Voor gebouwgebonden technologie die cliënten zelf kunnen bedienen of om met sensoren biofeedback te achterhalen. Om vallen te voorkomen en de verzadiging van incontinentiemateriaal te meten.

Zelfredzamer, efficiënter

Het onderzoek toont dat deze technologische toepassingen worden ingezet om cliënten zelfredzamer te maken en de efficiëntie van de zorg te bevorderen, stelt Agnes van der Poel. Zij is coördinator van Academische Werkplaats ZoTeG en van het onderzoek in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg.



“Dat zien we bijvoorbeeld bij beeldzorg (een zorgmedewerker geeft een cliënt op afstand hulp via een beeldscherm met camera, red.) waar veel zorgorganisaties op inzetten. Ook sensortechnologie en technologie waarmee cliënten zelf hun omgeving kunnen besturen, helpen cliënten en zorgprofessionals erg vooruit. Cliënten kunnen zelf bijvoorbeeld hun deuren, gordijnen en ramen openen en sluiten, in plaats van hiervoor een medewerker op te roepen. Dat is winst aan twee kanten.”



Technologie ondersteunt niet alleen cliënten, maar ook medewerkers. 80 procent van de onderzochte organisaties (50 van de 63) zet technologie in om het dossier te delen met cliënten en naasten. Daarnaast gebruikt 60 procent van de organisaties (38 van de 63) technologie om het medicatieproces te ondersteunen. Verder werkt 27 procent van de organisaties in het onderzoek (17 van de 63) met spraakgestuurd rapporteren.

