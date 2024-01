Inzicht in hartwerking door sensortechnologie

De gepatenteerde technologie van Neuranics maakt gebruik van tunneling magnetische weerstand (TMR) om kleine magnetische signalen in de spieren van de armen en het lichaam te detecteren. Volgens het bedrijf kan het kunnen volgen van gezondheid en conditie en de mens/machine-interfaces aanzienlijk verbeteren.

“We zijn verheugd dat we de MCG-ontwikkelingskit zo snel na onze financieringsronde kunnen lanceren. Met onze baanbrekende technologie kunnen sport-, fitness- en gezondheidszorgbedrijven nieuwe producten ontwikkelen op basis van de voordelen van magnetische sensoren”, aldus CEO Noel McKenna.

Sensortechnologie volgt hart

De magnetocardiografie (MCG)-sensoren van het bedrijf hebben één contactpunt op het lichaam of via dunne kleding, die de bestaande 3-afleidingen elektrocardiografie (ECG)-sensoren vervangen voor gebruik in fitnessapparaten en medische monitoringapparatuur. Het MCG-signaal geeft een grotere resolutie en duidelijkheid over de werking van het hart en kan de bloedbeweging binnen de belangrijkste hartkleppen weergeven.

De ontwikkelingskit van Neuranics wordt geleverd met de nieuwste magnetische sensor die kleine magnetische signalen van de hartspier kan detecteren, prototype-elektronica, Bluetooth-interface, software voor analyse op een laptop en een APP voor mobiele Android-telefoons en -tablets. Met de kit kunnen ontwikkelaars zelf gaan experimenteren met magnetische sensoren en de software en app zijn in hoge mate aanpasbaar. De ontwikkelingskit is naar verwachting begin 2024 te koop en wordt geleverd met advies en technische ondersteuning.

Hartkloppingen

Ook in Nederland wordt al volop getest met onder meer hartmonitoringshorloges. Zo is bij Laurentius Ziekenhuis een test gestart waarbij een draagbare monitor van CardiacSense wordt ingezet bij patiënten met hartkloppingen.

Het onderzoek met zo’n wearable is comfortabeler dan het huidige onderzoek met plakkers (elektroden) of een onderzoek waarbij een kastje op de borst van de patiënt wordt geplaatst. Gedurende een periode van drie maanden testen verschillende patiënten het slimme hartmonitoringshorloge waarna wordt besloten of deze innovatieve technologie daadwerkelijk een plek verovert in de klinische praktijk.