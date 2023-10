Drie UMC’s bundelen datakracht met IQVIA Prime Site

Deze samenwerking brengt drie vooraanstaande universitaire medische centra in Nederland samen uit een totaal van zeven academische ziekenhuizen. De mogelijkheid bestaat dat andere UMC’s later ook nog aan sluiten bij het samenwerkingsverband met IQVIA. Het gaat hier om een wereldwijde marktleider in geavanceerde analytics, technologie-oplossingen en klinisch onderzoeksdiensten voor life sciences en gezondheidszorg.



De strategische samenwerking omvat het UMC Utrecht, MUMC+ en Radboudumc. Samen lanceren ze de IQVIA Prime Site in Nederland, gericht op het bevorderen van klinisch onderzoek door middel van data en innovatie. In deze samenwerking integreert het databedrijf de combinatie van gezondheidsdata, toonaangevende artificiële intelligentie, verbindende technologie en diepgaande kennis van zorg. “Op deze manier dragen we, gezamenlijk met onze samenwerkingspartners, bij aan de vooruitgang in de gezondheidszorg”, laat een woordvoerder weten.

Klinische onderzoekdata UMC’s

De gecombineerde expertise van de UMC’s en de kracht van IQVIA zullen innovaties en op data gebaseerd onderzoek stimuleren. Er zijn meerdere doelen: het optimaliseren van onderzoeksprogramma’s, het sneller kunnen starten met klinische proeven en het verbeteren van de procesefficiëntie. Door gebruik te maken van IQVIA’s kennis van de gezondheidszorg en technologieplatforms, zullen de betrokken medische instellingen waardevolle inzichten verkrijgen uit gegevensanalyse, toegepast op real-world en klinische onderzoekdata. Dit kan leiden tot significante vooruitgang in complexe klinische proeven en real-world studies.

Data-gedreven innovatie

IQVIA is een internationaal bedrijf, met ongeveer 86.000 medewerkers en actief in meer dan 100 landen, is wereldwijd bekend om haar leidende rol in het beschermen van de privacy van individuele patiënten, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan het identificeren van ziektepatronen en het verbeteren van behandelingen.

De Universitair Medische Centra Utrecht, Maastricht en Radboud hebben als missie het genereren, toetsen, delen en toepassen van kennis op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, met een focus op innovatieve medische behandelingen, preventie en gezondheidsbevordering. Deze samenwerking zal bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst, met een sterke nadruk op data-gedreven innovatie.