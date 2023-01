Italiaans onderzoek: VR-bril helpt goed bij COVID-trauma

Psychologe Carolina Iaquaniello testte deze aanpak bij vijftig proefpersonen die geestelijke schade hadden opgelopen door de COVID-epidimie. Onder hen waren ook hulpverleners die tijdens de crisis schokkende beelden niet meer uit hun hoofd kregen. De uitkomsten van de inzet van de VR-bril voor de behandeling van een COVID-trauma waren positief.

Gedegen studie inzet VR

Carolina Iaquaniello concludeert in het onderzoeksrapport: “Virtual reality kan individuen helpen om stress en angst te beheersen. Naast de doeltreffendheid ervan bij het verminderen van stress en angst door middel van ontspanning, kan virtual reality nuttig zijn voor psycho-educatie. Tot op heden hebben echter nog maar weinig studies dit thema goed onderzocht. Carolina Iaquaniello pakte haar onderzoek daarom zeer gedegen aan met gemengde methoden, gericht op het onderzoeken van de bruikbaarheid, het gevoel van aanwezigheid, de emotionele respons en het effect op het leren van MIND-VR.

MIND-VR: nuttig bij COVID-trauma

MIND-VR is een psycho-educatieve virtuele ervaring. die is ontwikkeld om mensen bruikbare informatie over stress en angst te geven. Twintig gezondheidswerkers, waarvan de gemiddelde leeftijd tussen de 33 en 53 lag, probeerden MIND-VR. Psychometrische uitkomsten dienden als kwantitatieve variabelen, terwijl interviews met deelnemers kwalitatieve gegevens opleverden.

De resultaten toonden aan dat de psycho-educatieve ervaring met virtual reality bruikbaar en bevredigend was bij een COVID-trauma. De inzet van de VR-bril leidde tot meer positieve emoties en minder negatieve emoties. De VR-interventie bleek praktisch, eenvoudig, motiverend en boeiend te zijn en leerde de deelnemers het nodige over het omgaan met stress en angst. Het onderzoek toont aan dat virtual reality een effectief hulpmiddel kan zijn om psycho-educatie aan te bieden.

COVID-pandemie versnelt digitale innovaties

Ook in Nederland heeft de pandemie voor een versnelling van digitale innovaties gezorgd op het gebied van Virtual Reality (VR) in de zorg. VR is onder meer een aanwinst in patiëntenzorg, verwerking, verpleegkundige scholing en medische opleiding. Het is snel, doeltreffend, op maat aan te bieden en onafhankelijk van tijd en plaats. In Nederland wordt VR onder meer ingezet om bevallingspijn te verzachten maar ook om bloedprikken minder stresserend te maken.

Psycho-educatie met VR

Maar ook op het gebied van het behandelen van trauma wordt virtual reality in Nederland al langer ingezet. Patiënten die op de intensive care hebben gelegen, kunnen met een VR-bril in het EMC Rotterdam bijvoorbeeld al sinds 2020 hun eventuele trauma beter verwerken met behulp van virtuele psycho-educatie.

Patiënten willen namelijk vaak meer informatie over wat er precies gebeurd is op de ic. Ze willen de hele ervaring herbeleven, maar dan met betere uitleg erbij. Om die reden is er voor herstellende COVID-19-patiënten samen met intensivisten een speciale COVID-19 film gemaakt. Iedere COVID-19 patiënt die in Rotterdam van de ic komt krijgt de VR-bril 10 minuten op. De VR-bril helpt het brein om herinneringen beter te plaatsen en gaten in die herinneringen op te vullen.

Taboe op psychisch lijden

De inzet van VR bij stress, pijn of trauma is dus allesbehalve nieuw. Carolina Iaquaniello is de eerste om dit meteen toe te geven, maar wijst er op dat met name de aanpak van haar onderzoek omtrent het behandelen van COVID-trauma en de grootte van het onderzoek wel degelijk uniek zijn. Nieuw was ook dat de deelnemers de VR-bril een week mee naar huis mochten nemen, waardoor het onderzoek laagdrempelig was. Belangrijk, want met name in Italië rust er nog steeds een taboe op het erkennen van psychische problemen en het vragen van professionele hulp.

Onder jongeren neemt dit taboe inmiddels gelukkig snel af, want het is gewoon zo dat mensen met diverse technieken zoals VR vaak goed geholpen kunnen worden. In de praktijk ziet Carolina Iaquanielle opvallend genoeg dat met name hulpverleners, die juist relatief vaak een trauma oplopen, een hoge drempel voelen om zélf hulp te vragen. Artsen en verpleegkundigen zorgen altijd voor anderen, maar vinden het zeer moeilijk om toe te geven dat ze zichzelf niet lekker voelen. Een laagdrempelige hulp, zoals met de VR-bril die je thuis in kan zetten, kan zeker helpen om dat taboe in de toekomst te laten verdwijnen.