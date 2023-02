IZA: Samenwerking zorg en technologie als basis voor de toekomst

Brandenburg noemt het IZA ‘lijvig’ en complex. Toch loopt er volgens haar een rode draad door het document heen die ook herkenbaar is op de werkvloer. “Deze namelijk: we zullen met minder zorgprofessionals de gezondheidszorg toegankelijk moeten houden, de zorgvraag en zorgzwaarte nemen op dit moment alleen maar toe. Het werkplezier van de zorgprofessional moet leidend zijn en hierin dienen zij goed te worden gefaciliteerd.” Samenwerking lijkt hierbij een must.

Drie scenario’s

Om het niet te breed te maken, beperkt Brandenburg tot de ziekenhuissector in haar reactie. Zij ziet hier drie mogelijke scenario’s. “Het eerste is dat de ziekenhuizen blijven doen wat ze nu doen, met als gevolg krimp van omzet en slechte financiële resultaten. Transformatiegelden zijn in de toekomst niet meer beschikbaar, waardoor faillissementen zullen volgen en het aantal ziekenhuizen drastisch zal krimpen.”

In het tweede scenario gaan de ziekenhuizen in de regionale samenwerking zorg overhevelen naar andere zorgorganisaties zoals de huisarts en de thuiszorg. De omzet van het ziekenhuis zal krimpen, met de transformatiegelden zullen in ieder geval op korte termijn de financiële gevolgen voor de ziekenhuizen beperkt zijn.

“Maar mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat dit een lange en intensieve weg is, aangezien andere zorgorganisaties met dezelfde problemen kampen als het ziekenhuis: gebrek aan arbeidskrachten. Daarnaast ontbreekt het aan doorzettingsmacht en komt innovatie alleen op het gebied van puntoplossingen – voor specifieke patiëntengroep of behandelingen – van de grond.”

Samenwerking voor innovatie

In het derde scenario gaan ziekenhuizen samenwerking zoeken met technologiebedrijven om de zorg te innoveren. De leidraad hierbij is dat iedere innovatie moet leiden tot een substantiële arbeidsbesparing in de gehele zorgketen en bij de patiënt/burger thuis, benadrukt Brandenburg.

“De technologische kennis en innovatiekracht is al aanwezig in deze technologiebedrijven, waardoor resultaten sneller behaald worden. De omzet van het ziekenhuis zal dalen. Maar de transformatiegelden zullen de kosten van de ombuiging van de traditionele infrastructuur naar de nieuwe afdekken, waarmee het financieel resultaat positief blijft. Daarnaast zullen de nieuwe vormen van zorg, ondersteund met technologie, zorgen voor een toekomstbestendig businessmodel/verdienmodel. We gaan er hierbij vanuit dat deze met technologie ondersteunde zorg, ook zelfzorg, passende betaaltitels krijgt zoals beloofd wordt door de overheid.”

