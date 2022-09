‘Je kunt met een PGO je eigen zorgplan maken’

Het PGO-project richt zich op mensen die zorg nodig hebben én op mensen bij wie dat (nog) niet het geval is. “Het is belangrijk om in je leven dingen te doen waar je gelukkig van wordt,” aldus Schroer. “Dat is het beste recept om zo lang mogelijk gezond te blijven. En daar haken wij op in. Als mensen om zorg gaan vragen, is het vaak al vijf over twaalf. Wij proberen dat moment naar voren te halen.”

Sensire heeft het project opgezet in samenwerking met een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, wijkbewoners en maatschappelijk werk in de wijk Dichteren in Doetinchem. “We hebben vragenlijsten over hoe mensen hun gezondheid ervaren in een PGO ingebouwd, waardoor de antwoorden die mensen geven opgeslagen worden, en kunnen worden gedeeld met zorgverleners, mantelzorgers en andere betrokkenen.”

PGO biedt inzicht

Dit alles moet inzicht bieden in de mentale en fysieke toestand van de PGO-gebruikers aan de hand van de score op verschillende leefgebieden. “Dit overzicht geeft soms ook vertrouwen, zoals bij een oudere vrouw met diabetes, die op basis van de vragenlijst tot de conclusie kwam dat ze eigenlijk geen zorg meer nodig had”, schetst Schroer. “Ze had alles gewoon wel goed voor elkaar. Het invullen van de vragenlijst maakte haar dat duidelijk.”

inmiddels is Sensire, samen met het wijknetwerk, de PGO met de vragenlijst op kleine schaal aan het testen. Schroer hierover: “De POH in de deelnemende huisartsenpraktijk gebruikt het bijvoorbeeld en heeft daar goede ervaringen mee. We willen het ook gaan testen met de andere vijftien praktijken in de huisartsengroep Oude IJssel, maar daarover zijn de gesprekken nog gaande.”

