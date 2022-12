Kamerbrief Conny Helder: ‘Ondersteunende technologie sleutelfactor bij WOZO’

Conny Helder laat in haar kamerbrief blijken ongerust te zijn over de zorg voor ouderen nu en in de toekomst. WOZO wordt volgens haar zelfs íedere dag urgenter. ‘In WOZO is aangegeven dat de zorgvraag het aanbod zal gaan overtreffen en dit lijkt nu al werkelijkheid te worden. In het WOZO-programma hebben we drie uitgangspunten afgesproken waar die verandering uit gaat bestaan: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’

Tijdens het congres van ICT&health op 9 mei 2022 zei minister Conny Helder al: ‘Het momentum voor innovatie in de zorg is nú’. Uit de latere kamerbrief ‘Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) van 4 juli 2022 blijkt al dat ze met name van de verdere digitalisering van de ouderenzorg in hoog tempo werk gaat maken. Uit de recente brief van december 2022 blijkt dat deze urgentie dus op korte termijn verder is toegenomen.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Explicieter dan ooit wijst ze in deze recente kamerbrief op de essentiële rol die technologie in de toekomst in de ouderenzorg gaat en móet spelen. ‘Een sleutelfactor is de integratie van technologie in werkprocessen zodat dit tijd en menskracht bespaart. Door technologie onderdeel te maken van het proces van ondersteuning en zorg kan zowel de zelfredzaamheid van mensen worden versterkt, als de tijdsinzet van zorgverleners worden verminderd.’

Ze wijst hierbij onder meer op het belang van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ), ‘want TAZ geeft een belangrijke aanzet voor een transitie naar passende en arbeidsbesparende zorg. De inzet is ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor innovatieve werkvormen en technieken, voor het behoud van medewerkers en voor leren en ontwikkelen, zodat de sector zorg en welzijn een fijne sector is om in te (blijven) werken en waarbij een minder sterke groei van het aantal werknemers in zorg en welzijn nodig is.’

Kamerbrief benadrukt digitale richting

Concrete thema’s in het werkprogramma van WOZO zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, wonen, bouw en toegang tot wonen in de Wlz, ondersteuning, zorg thuis, informele zorg én de integratie van zorgtechnologie in werkprocessen. Helder benadrukt dat er op deze gebieden stappen gezet moeten worden, maar dat er ook al heel veel goede dingen gebeuren. ‘Het goede nieuws is dat er in de praktijk al op veel plekken al op een toekomstbestendige wijze wordt gewerkt. Ik ben nagegaan in welke mate deze (digitale) richting leeft in de praktijk door voorbeelden te vragen bij de diverse programma’s en partijen die helpen vernieuwingen in de praktijk te brengen. Sterke voorbeelden zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek c.q. Regiobeelden, Waardigheid en Trots, Academische werkplaatsen ouderenzorg, Innovatie en zorgvernieuwing, Netwerken Integrale Ouderenzorg, Samen Ouder Worden en ZonMw. Al deze mooie voorbeelden wijzen ons de weg naar de toekomst.’

IZA in samenhang met WOZO

Ze legt in de kamerbrief ook uit hoe het WOZO programma, dat onder meer inzet op wonen en zorg voor ouderen, samenhangt met ander ingezet beleid zoals het IZA, dat op 16 september 2022 werd ondertekend. ‘De focus ligt in het IZA op de curatieve zorg, waar relevant worden ook de langdurige zorg, publieke gezondheid en het sociale domein betrokken. Passende zorg met de nadruk op gezondheid is het uitgangspunt. Inzet op gezondheid en welzijn en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen maakt hier onderdeel van uit en sluit aan bij ‘het Kenmerk 34876683-1041501-LZ Pagina 6 van 7 WOZO-programma’. Om de ambities uit IZA waar te maken zijn er samenwerkingsprincipes met partijen vastgesteld en worden vanuit het akkoord acties toebedeeld aan partijen. Ook krijgt het opstellen van regiobeelden een impuls. Het is belangrijk dat de regiobeelden ‘zorgbreed’ van aard zijn.’

Toekomstbestendige zorg Helder wijst in haar brief aan de Tweede Kamer niet alleen op het katalyseren van de transformatie in de ouderenzorg, maar zelf natuurlijk óók vol op het gas. “In het eerste kwartaal van 2023 ga ik samen met EZK aan de slag om de verbinding te leggen tussen de missies van Gezondheid en Zorg (die zich meer richten op de lange termijn) en de acties die ik wil inzetten binnen het WOZO-programma”, vertelt ze. “Ik ben van mening dat het bedrijfsleven en de onderzoekswereld een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het WOZO-programma.’