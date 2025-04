Kan de slimme sensormat verpleegkundigen ondersteunen?

Ziekenhuis Rijnstate onderzoekt met een proefproject of de slimme SafeSense3 sensormat verpleegkundigen ondersteunt in hun werk. De sensormat registreert patiëntbewegingen en kan een alarm afgeven bij een risico op uit bed vallen. Het doel van het gebruik van de sensormat: sneller reageren en valincidenten verminderen. Het proefproject loopt op drie afdelingen – geriatrie, neurologie en medium care - en moet ook inzicht geven in welke patiënt wanneer extra zorg nodig heeft.

De SafeSense3 sensormat van Linet ligt onopvallend onder het matras, zodat de patiënt er niets van merkt. De mat detecteert bewegingen via veranderingen in de luchtdruk en stuurt deze informatie direct door naar een dashboard. Verpleegkundigen kunnen daarop in één oogopslag zien of een patiënt in bed ligt, rustig is of juist veel beweegt. Indien nodig kan er ook een alarm worden ingesteld, bijvoorbeeld als iemand uit bed wil stappen of juist van houding moet veranderen. Zo kan er snel worden ingegrepen en passende zorg worden geboden.

Slimme technologie

Naast bewegingsmonitoring heeft de SafeSense3 ook vochtdetectie dankzij slimme technologieën. Zorgverleners worden daardoor voorzien van adequate informatie om te reageren op de behoeften van de patiënt. Betrouwbare informatie over beweging en vocht vermindert het aantal noodzakelijke routinecontroles. Een slimme decubitus-herinnering laat zorgverleners weten dat de patiënt een bepaalde tijd niet heeft bewogen. Er kunnen herinneringen worden ingesteld voor meldingen over herpositioneren van patiënten of andere procedures.

Proefproject

Hoewel de slimme mat al in verpleeghuizen wordt gebruikt, is Rijnstate volgens eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland dat onderzoekt of dit ook in de ziekenhuiszorg van toegevoegde waarde is. Het proefproject op drie afdelingen en duurt vier maanden. Rijnstate liet eerder al via het Instagramaccount van Rijnstate zien hoe de sensormat wordt ingezet op de afdeling geriatrie. Verpleegkundig specialist in opleiding Esther Boom: “We hopen dat deze sensormat het valrisico vermindert en helpt inschatten welke patiënt extra aandacht nodig heeft.” De uitkomsten worden na afloop geëvalueerd en bepalen of het systeem breder wordt ingezet.

Ziekenhuizen investeren vaker in het inzetten van slimme bedden die helpen om onder meer vallen te voorkomen. Zo heeft het St. Antonius Ziekenhuis in 2022 alle oude bedden vervangen voor 290 slimme exemplaren. Die bedden zijn uitgerust met meerdere snufjes zoals een weegfunctie en valpreventie. Zodra de patiënt onrustig is en uit bed dreigt te vallen gaat er een alarm af. De bedden zijn ook uitgerust met een weegfunctie waardoor verpleegkundigen patiënten niet meer uit bed hoeven te halen om hen te wegen. Met één druk op de knop lezen ze het gewicht af.