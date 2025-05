Kant-en-klare hybride zorgpaden, Actieplan cyberbeveiliging, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de lancering van kant-en-klare hybride zorgpaden in de BeterDichtbij Academie, het actieplan om de cyberbeveiliging van ziekenhuizen en zorgverleners in de EU te versterken, en de introductie van een digitale routevinder voor patiënten van Treant. Verder ook aandacht voor de benoeming van bijzonder hoogleraar Implementatie van AI in de gezondheidszorg’ en het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Hybride zorgpaden in de BeterDichtbij Academie

BeterDichtbij lanceert kant-en-klare hybride zorgpaden in de BeterDichtbij Academie, ontwikkeld in samenwerking met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Deze zorgpaden – waaronder voor zonneschade dermatologie, neusingrepen en urologische sterilisatie – bevatten tijdlijnen, praktijkvoorbeelden en digitale berichten die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse zorg. De zorgpaden zijn vrij beschikbaar via de BeterDichtbij-website en eenvoudig te implementeren in de BeterDichtbij-omgeving, zodat zorgprofessionals in heel Nederland er direct mee aan de slag kunnen. De aanpak stimuleert samenwerking in de sector en versnelt de adoptie van hybride zorg.

Digitale communicatie vormt de kern van deze hybride zorgstructuur. Door berichten via platforms als Zorgplatform en HL7 slim te koppelen aan partners zoals Thuisarts.nl, Indiveo en Luscii, worden zorgprocessen efficiënter en patiënten beter geïnformeerd. Herhaalconsulten kunnen zo vaak vervangen worden door digitale interactie, waardoor werkdruk afneemt en zorgprofessionals meer overzicht ervaren. Het resultaat is betere patiëntbegeleiding, hogere tevredenheid onder zorgverleners en meer ruimte voor effectieve inzet van expertise.

Consultatie actieplan cyberbeveiliging

De Europese Commissie heeft op 15 januari 2025 een actieplan gepresenteerd om de cyberbeveiliging van ziekenhuizen en zorgverleners in de EU te versterken. Het plan richt zich op vier pijlers: preventie, opsporing, reactie en herstel, en afschrikking van cyberdreigingen. Een belangrijk onderdeel is de oprichting van een pan-Europees Cybersecurity Support Centre binnen ENISA, dat zorginstellingen ondersteuning biedt op het gebied van cyberbeveiliging.

Tot en met 30 juni 2025 kunnen belanghebbenden uit de zorgsector deelnemen aan een consultatie om feedback te geven op het actieplan. De Europese Commissie nodigt zorgprofessionals, beleidsmakers en andere betrokkenen uit om input te leveren, zodat het plan beter aansluit bij de praktijk en de specifieke behoeften van de zorgsector .

Digitale routevinder bij Treant

Treant Zorggroep heeft een digitale routevinder geïntroduceerd om patiënten en bezoekers te helpen hun weg te vinden binnen de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Deze tool biedt visuele routebeschrijvingen op basis van foto's, zodat gebruikers eenvoudig de juiste afdelingen en poliklinieken kunnen bereiken. De routevinder wijst ook de weg als iemand weer terug wil naar het startpunt of naar een andere locatie wil.

De routevinder is beschikbaar op computer, tablet en smartphone, waardoor het ziekenhuisbezoek minder stressvol wordt. Deze innovatie maakt deel uit van Treants streven naar betere toegankelijkheid en patiëntvriendelijkheid.

Hoogleraar ‘Implementatie van AI in de gezondheidszorg’

Dr. ir. Wouter van Elmpt is per 1 mei 2025 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Implementatie van AI in de gezondheidszorg’ aan Tilburg University, in samenwerking met Maastro. De leerstoel richt zich op het versnellen van de verantwoorde inzet van AI in de zorg, met als doel effectievere, efficiëntere en meer gepersonaliseerde patiëntenzorg. Het onderzoek omvat zowel technologische als organisatorische innovaties, inclusief scholing van toekomstige zorgprofessionals.

Van Elmpt, gespecialiseerd in radiotherapietechnologie, is programmamanager innovatie bij Maastro en universitair docent in Maastricht. Hij ontwikkelt strategieën voor AI-implementatie en is actief in Europese AI-werkgroepen en internationale commissies. Hij is tevens hoofdauteur van de richtlijn voor de implementatie van AI in de klinische radiotherapiepraktijk. Daarnaast is hij actief lid in de Europese ESTRO ‘Artificial Intelligence Focus Group’ en sectieredacteur van het toonaangevend tijdschrift ‘Radiotherapy and Oncology’. Ook vervult hij diverse rollen in (inter)nationale commissies op het gebied van AI-implementatie.

RvB-voorzitter LUMC legt functie neer

Douwe Biesma stopt per 1 juni 2025 als voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij bekleedde deze functie sinds 1 juli 2020 en heeft zich ingezet voor de integratie van zorg, onderwijs en onderzoek binnen het LUMC. Onder zijn leiding werd onder andere het strategisch plan ‘Door gezondheid gedreven’ geïntroduceerd. Zijn vertrek volgt op kritiek van medewerkers over een ‘toxische angstcultuur’ binnen het ziekenhuis. Een anonieme brief, ondertekend door afdelingshoofden en directeuren, eiste zijn vertrek. Biesma zelf gaf aan dat het LUMC kan overleven zonder fusie, ondanks financiële uitdagingen.

“Ik draag met een goed gevoel een gezond en vitaal LUMC over aan mijn collega’s om verder inhoud te geven aan de nieuwe strategie ‘Door gezondheid gedreven’. In een andere rol wil ik graag nog enkele jaren actief zijn in de gezondheidszorg”, aldus de vertrekkend voorzitter.

