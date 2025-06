Kennisbank Digitale Zorg in nieuw jasje

De Kennisbank Digitale Zorg is vernieuwd. Het centrale platform, waar zorgprofessionals kennis en ervaringen over zorgtechnologie kunnen vinden en delen, heeft een nieuwe opzet gekregen. De nadruk ligt nu nog sterker op hoe technologie daadwerkelijk bijdraagt aan het verbeteren van zorgprocessen. De kennisbank biedt een overzicht van technologische oplossingen die zorg kunnen ondersteunen – van nachtzorg tot zorg op afstand. De inhoud varieert van praktijkervaringen en implementatietools tot wetenschappelijk onderzoek en financieringsopties.

De nieuwe indeling volgt de zorgvraag en het zorgproces: gebruikers vinden makkelijker welke technologieën relevant zijn voor hun specifieke situatie. De informatie is afkomstig van verschillende partijen zoals Vilans, Anders Werken in de Zorg (AWIZ), hogescholen en het lectorenplatform PIT. Dankzij deze brede samenwerking kunnen zorgorganisaties onderbouwde keuzes maken bij de inzet van technologie.

“Al sinds de start van AWIZ, zo’n zes jaar geleden, werken we samen met Vilans”, vertelt Natascha van Riet, landelijk programmamanager bij AWIZ, in een interview met ICT&health. “We laten veel onderzoek doen naar innovaties die de zorg ondersteunen. Als die meerwaarde is aangetoond, hoeven organisaties niet opnieuw zelf te testen.” Volgens Van Riet is de Kennisbank Digitale Zorg dé plek om antwoorden te vinden: “Zorgorganisaties stellen ons regelmatig vragen over technologie. Dan verwijs ik ze steevast naar de kennisbank. Daar komt alle kennis samen, ook die van andere partijen dan AWIZ.”

Relevant voor zorgonderwijs

De kennisbank speelt bovendien een steeds grotere rol in het zorgonderwijs. Verpleegkundestudenten gebruiken het platform als bron voor stage-onderzoeken en leren zo dat zorgtechnologie integraal onderdeel is van goede zorg. Een belangrijke kracht van de kennisbank is de combinatie van praktijk, onderzoek en kennisdeling. Ook als een technologie zich nog in een vroege fase bevindt, wordt die kennis gedeeld.

Projectleider Xandra van Megen zegt dat er duidelijk wordt aangegeven of iets nog wordt verkend, getest of al klaar is voor brede inzet. Op die manier wordt er op een transparante manier van elkaar geleerd. Daarnaast is de kennisbank gekoppeld aan meerdere websites, zodat informatie op maat en altijd actueel wordt aangeboden aan verschillende doelgroepen. Vilans roept zorgorganisaties en onderzoekers op hun bevindingen en ervaringen te delen via het platform.

Eerder dit jaar is Vilans samen met zorgorganisaties gestart met het onderzoeken van de meerwaarde van het gebruik van zorgtechnologie. In het kader van Anders Werken in de Zorg (AWIZ) Midden- en West-Brabant zijn twaalf verschillende technologieën onder de lopen genomen. Hierbij stonden vragen centraal zoals: Hoe kunnen digitale zorgtechnologieën zoals een bedsensor, innovatief hoeslaken, heupairbag of beeldbellen helpen?