Kennisbank Digitale Zorg platform voor kennisuitwisseling

De Kennisbank Digitale Zorg van Vilans is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. Zorgaanbieders hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden als ze hun zorgprocessen willen ondersteunen met zorgtechnologie. De Kennisbank biedt heel veel praktijkervaring van andere zorgorganisaties waarvan ze kunnen leren, evenals uitgebreide onderzoeken, implementatietips en toolkits. Niet alleen onderzoeken van Vilans, maar ook van andere partijen. Bijvoorbeeld van een breed aantal hogescholen, die op dit gebied steeds meer samenwerken in het lectorenplatform PIT.

“Al direct bij de start van Anders Werken in de Zorg (AWIZ) nu een jaar of zes geleden, hebben wij samenwerking gezocht met Vilans”, vertelt landelijk programmamanager Natascha van Riet in ICT&health 3. “We zijn de opdrachtgever voor veel onderzoek naar innovaties en technologieën die de zorg kunnen ondersteunen.”



Als organisaties op basis van goed onderzoek weten dat de meerwaarde van een innovatie voldoende is aangetoond, hoeven ze dat onderzoek zelf niet meer te doen, vervolgt Van Riet. “Het is dan duidelijk dat er geen technische fouten meer zijn, dat het goed aansluit op de praktijk en dat er een duidelijke businesscase is.”



”We krijgen bij AWIZ regelmatig vragen van zorgorganisaties over technologieën”, vertelt Van Riet. “Ik verwijs ze dan altijd naar de Kennisbank digitale zorg. Daar kunnen ze alles vinden. Precies daarom vinden we het bij AWIZ belangrijk dat de resultaten van de onderzoeken goed vindbaar zijn. De Kennisbank is daarvoor de ideale plaats, want daar wordt alle kennis op dit gebied bij elkaar gebracht. Niet alleen van ons, maar ook van andere partijen.”

Waardebepalend onderzoek

Van een van die andere partijen is AWIZ ook zelf een van de initiatiefnemers: het Consortium Waardebepaling. Dit is een samenwerking van partijen die onafhankelijk, praktijkgericht waardebepalend onderzoek uitvoeren naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg. Andere deelnemers zijn het Lectorenplatform PIT, Vilans, Digizo, het National eHealth Living Lab en TZA.



“Als je onderzoek naar de inzet van zorgtechnologie meer uniform doet, telt het bewijs sneller op”, zegt Job van ’t Veer, lector digitale zorg en welzijn aan NHL Stenden Hogeschool. “Ook wij maken al jarenlang gebruik van het kennisplatform. Om zelf te raadplegen en steeds meer om uitkomsten van onderzoek te delen. Dat helpt om technologie op een bewuste manier in de praktijk te brengen.”

Zorgtechnologie in zorgonderwijs

Van ’t Veer is in zijn werk onder andere betrokken bij de hbo-opleiding verpleegkunde en de master Health Innovation. “We onderzoeken hoe we zorgtechnologie voor deze studenten een vaste plaats kunnen geven in het curriculum”, vertelt hij. “We vinden dat het gewoon een onderdeel moet worden van het verpleegkundig redeneerproces.”



Ook hierbij is de Kennisbank een ideaal hulpmiddel, meent Van ‘t Veer. De studenten kunnen het gebruiken om zich te oriënteren op de bestaande zorgtechnologie. “Het is een makkelijke manier om ze te wijzen op wat er al is. En daarvan kunnen ze dan gebruikmaken in een praktijksituatie tijdens een stage of in een casus.”

Lees het hele artikel in ICT&health 3, die op 13 juni verschijnt.