Kick off Wegiz per 1 juli 2023

Na onder meer een uitgebreide technische briefing en een slotdebat op dinsdag 11 april 2023, heeft de Eerste Kamer op 19 april de wet unaniem goedgekeurd. Per 1 juli treedt deze lang verwachte wet voor de zorgsector dus écht in werking. De Wegiz gaat invloed hebben op álle lagen van een zorgorganisatie. Het is daarom belangrijk dat bestuurders, zorgverleners en leveranciers goed op de hoogte zijn van deze nieuwe wet, de impact voor de organisatie analyseren en een gedegen plan maken.

Verplichtingen omtrent standaarden

Met de Wegiz worden gegevensuitwisselingen via de fax, papier of USB eindelijk verleden tijd. De nieuwe wet stimuleert het digitaal delen van data tussen zorgaanbieders onderling. Daarnaast is er een verplichting opgenomen voor zorgaanbieders om bepaalde gegevensuitwisselingen volgens normen en informatie- en kwaliteitsstandaarden uit te voeren. Die standaarden worden vastgesteld door in expertgroepen met vertegenwoordigers vanuit het ministerie van VWS, NEN, Nictiz en Zorginstituut Nederland. De Wegiz bepaalt daarentegen (nog) niet welke gegevens worden uitgewisseld.

Wegiz maakt werk van databeschikbaarheid

De Wegiz laat zien dat het de politiek menens is om van databeschikbaarheid in de zorg een topprioriteit te maken. Dat is volgens bijvoorbeeld de koepelorganisatie van medisch specialisten ook broodnodig, want momenteel is die databeschikbaarheid gebrekkig en dat veroorzaakt nog veel ergernis en onnodige werkdruk. Met de Wegiz in de hand zou dit straks dus beter moeten verlopen en wordt in ieder geval toegewerkt naar goed georganiseerde en gestructureerde digitale gegevensuitwisseling.

De Wegiz gaat over ‘de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek’, zodat zorgverleners aan patiënten en cliënten goede en veilige zorg kunnen bieden. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die voor de behandeling nodig is, sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Vanuit de Wegiz maken het zorgveld, partners en leveranciers inhoudelijke afspraken over eenheid van taal en techniek.

Verplichte gegevensuitwisselingen

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende periode prioriteit hebben. Hieraan is vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) nog een gegevensuitwisseling toegevoegd. De eerste gegevensuitwisseling ‘elektronisch voorschrijven door huisartsen’ is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

De Wegiz is deel van de beweging van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid zoals beschreven in de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS). De NVS is gericht op het toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden van de zorg voor alle burgers in Nederland. Deze visie is door het Ministerie van VWS ontwikkeld in samenwerking met Nictiz, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland. Ook de digitaliseringsafspraken uit het Integraal Zorgakkoord zijn een eerste stap in deze beweging.