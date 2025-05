Klik & Connect versnelt veilige gegevensuitwisseling geboortezorg

Op donderdag 8 mei vond de tweede Klik & Connect-bijeenkomst plaats: een inspirerende en energieke middag vol praktijkvoorbeelden, demonstraties en concrete stappen richting veilige, snelle en volledige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Zorgverleners, leveranciers en projectleiders uit het hele land kwamen samen met één doel: betere zorg voor moeder en kind, door écht verbonden digitale systemen.

Tijdens de bijeenkomst stond het thema ‘groei ‘centraal. Niet alleen technologische groei, maar juist ook de ontwikkeling van processen en samenwerking tussen mensen. Vanuit die gedachte ontmoetten verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, leveranciers en beleidsmakers elkaar om te ervaren hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg steeds verder vorm krijgt. Het ministerie van VWS stelde 3 jaar geleden extra geld beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekende dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen konden doorgaan met de implementatie.

Een sprekend voorbeeld waarover tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst werd verteld, was de reis van ‘Aaltje en Kees’, die via een realistische cliëntreis inzicht gaf in hoe medische gegevens uit verschillende systemen (zoals Onatal, Orfeus, Astraia en binnenkort ook Vrumun) samenkomen in één vieweromgeving. Viewerleverancier HINQ liet zien dat hun viewer inmiddels al meer dan drieduizend keer succesvol is ingezet sinds de eerste implementaties. “We zijn de start voorbij,” aldus Matthijs Rebel, implementatiemanager bij HINQ. “We wisselen nu écht veilig digitaal gegevens uit.”

Goede voorbeelden bespreken

Deelnemers waren onder de indruk van nieuwe functionaliteiten, zoals de automatische verversing van gegevens uit Onatal, die nu elke 15 minuten plaatsvindt. Ook echogegevens uit Astraia zijn direct zichtbaar in de viewer. Verloskundige Karin in ’t Hout zei daarover: “Je hoeft niet steeds handmatig gegevens op te halen. Straks heb je alles realtime op één plek, dat werkt zoveel makkelijker.”

Ook Vrumun zet stappen: deze zomer worden de eerste gegevens vanuit Vrumun beschikbaar gesteld in het netwerk via pdf-uitwisseling. Daarbij gaven nieuwe leveranciers zoals Atermes, Nexus en ISK10 (ICT4Kraam) een update over hun aansluiting op de viewer.

Toekomst en aandachtspunten

Hoewel er nog aandachtspunten zijn — zoals de weergave van partusverslagen voor kraamverzorgenden — werd duidelijk dat de keten volop in ontwikkeling is. Durk Berks, gynaecoloog en functioneel beheerder bij Blinkz, gebruikte een krachtige metafoor: “VIPP Babyconnect bouwt de auto, wij zorgen voor onderhoud en doorontwikkeling met het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG).” Daarmee werd het toekomstperspectief geschetst: van regio-initiatieven naar landelijke dekking, met het DIG als fundament vanaf 1 juli 2025. Het programma draagt per 1 juli 2025 het stokje over aan het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG).

De Klik & Connect-bijeenkomsten maken de landelijke data-uitwisseling in de geboortezorg zichtbaar en tastbaar. De derde en laatste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 18 juni, inclusief de verplichte landelijke eindgebruikerstoets en toetsing voor het XIS Keurmerk Geboortezorg. Daarmee wordt een belangrijk fundament gelegd voor duurzame gegevensuitwisseling in Nederland. Belangstellenden die daarbij aanwezig willen zijn kunnen zich aanmelden via info@carecodex.org. VIPP Babyconnect stimuleert veilige en efficiënte digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, met oog voor eindgebruikers, systemen en processen.