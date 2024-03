KNOV: Data in Perined database niet altijd betrouwbaar   

De KNOV heeft de uitkomsten van het project middels een officiële brief met de VIS’en, Perined, VWS en de andere geboortezorgpartijen gedeeld. De brancheorganisatie roept alle betrokken partijen om zich in te zetten voor procesverbetering, omdat ze geloven dat samenwerking essentieel is voor het vinden van oplossingen. Op haar website meldt KNOV: “We zijn met alle partijen in gesprek en het delen van de bevindingen zien wij als een eerste stap in de goede richting.

Data-integriteit

Tientallen jaren leveren verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen al gegevens aan Perined. Hiermee wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van de geleverde zorg om, indien nodig, de zorg te verbeteren. Perined streeft naar kwaliteitsverbetering van de perinatale zorgverlening in Nederland. In deze organisatie werken beroepsorganisaties samen die zich bezighouden met de geboortezorg. KNOV werkt al sinds 2022 samen met de organisatie om datakwaliteit te verhogen. Uit het recente onderzoek blijkt nu dus dat de datakwaliteit van Perined nog niet helemaal op orde is. Bij de verschillende verwerkingsstappen bestaat onder meer de kans dat informatie verloren gaat of dat deze minder gedetailleerd gepresenteerd wordt. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat dit beter moet, want data-integriteit is in de geboortezorg essentieel.

Datakwaliteit onderzoeken

Het onderzoek, dat deel uitmaakt van het project ‘Verbetering van de datakwaliteit van de eerstelijnsverloskundigen’, was specifiek gericht op het verkrijgen van inzicht in de nauwkeurigheid van gegevens gedurende de gehele datajourney – van het moment van invoer tot de uiteindelijke presentatie. Het onderzoek identificeerde specifieke stappen binnen de datajourney, waar mogelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de datakwaliteit te verhogen. Het gaat dan concreet om het vastleggen en opslaan van gegevens, selecteren en verzenden, uitwisselen, en het verwerken tot en met de uiteindelijke presentatie in mijnPerined. Essentieel hierbij is uiteraard het grote belang van data-integriteit en zorgvuldige omgang met gegevens zodat altijd de meest accurate en betrouwbare informatie beschikbaar is.

Mogelijke oplossingen

Als reactie op de gesignaleerde problemen in het onderzoek zijn de KNOV en Perined een dialoog gestart, samen met andere stakeholders in de geboortezorg zoals VWS en de Verloskundige Informatie Systemen (VIS’en). In die dialoog zijn mogelijke strategieën besproken om de situatie te verbeteren. Inmiddels zijn er vervolgstappen voorgesteld, waaronder het doorvoeren van verbeteringen in de bestaande systemen en het verhogen van de ondersteuning voor verloskundigen in het dataverwerkingsproces. Het doel is vooral om de nauwkeurigheid van de gegevens te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor zorgverleners behouden blijft. De KNOV meldt: “Perined pakt de bij haar gesignaleerde knelpunten op. Aanpassing van de VIS’en is mogelijk complexer, hoewel vanuit de KNOV daar beperkt zicht op is.”