Komt een AI-systeem bij de dokter…

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg roept prangende vragen op over de rol en verantwoordelijkheid van artsen en de toekomstige invulling van medische beroepen. Met de toenemende digitalisering en het gebruik van AI kunnen immers sommige taken van zorgverleners door deze technologieën overgenomen of ondersteunt worden.

Design en menselijke vereisten voor AI

AI-systemen zijn bijvoorbeeld steeds beter in staat om grote hoeveelheden medische gegevens te analyseren en patronen te herkennen die voor mensen moeilijk te detecteren zijn, de verwachting is dat dit gaat bijdragen aan betere diagnostiek en behandelingen. Om het potentieel van AI op verantwoorde wijze naar de kliniek te brengen, is de laatste jaren veel aandacht geweest voor ontwerpprincipes en technische vereisten zoals nauwkeurigheid, gegevensbescherming en transparantie.

Niettemin is het voor de verantwoorde implementatie van AI in klinische settings ook belangrijk om inzicht te krijgen in de vereisten voor menselijke gebruikers. Zonder adequate vaardigheden en competenties van de artsen, kunnen klinische uitkomsten niet worden verbeterd, of kunnen uitkomsten zelfs verslechteren, ongeacht hoe goed het AI model is.

Goed gebruik van AI en voorkomen van fouten

Om goed met AI te kunnen omgaan is het belangrijk om te begrijpen hoe deze systemen werken en voor welke toepassingen ze geschikt zijn. Dat betekent overigens niet dat alle zorgverleners diep technische expertise zouden moeten ontwikkelen, maar wel dat zorgverleners die met medische AI werken inzicht hebben in de werking en taak-specifieke geschiktheid van deze systemen. Daarnaast is het belangrijk dat zorgverleners in staat zijn om fouten gemaakt door AI te herkennen.

Fouten zullen zonder twijfel gemaakt blijven worden, hoe geavanceerd het systeem ook is het zal nooit perfect zijn en het is en blijft technologie die kapot kan gaan. Het herkennen van deze fouten is belangrijk om schade aan bijvoorbeeld patiënten te voorkomen en de juiste kennis en vaardigheden stellen zorgverleners in staat om de verantwoordelijkheid voor goede zorg te kunnen dragen.

Tot slot

AI veroorzaakt een verschuiving in de rollen en taken van zorgverleners, maar dat vereist ook dat de nieuwe taken, competenties en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals worden verduidelijkt, anders dreigt het risico dat we knap ontwikkelde technologie hebben zonder gebruikers die weten hoe ze die verstandig moeten gebruiken. Heb jij al stappen genomen om de juiste skills in huis te hebben om met AI op verantwoorde manier te kunnen werken?