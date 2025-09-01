Koninklijke onderscheiding voor Sensire-bestuurder Maarten van Rixtel

Oud-bestuurder Maarten van Rixtel van VVT-organisatie Sensire (Oost-Gelderland) is op zijn laatste werkdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Rixtel kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Laura Werger (gemeente Oude-IJsselstreek) als erkenning voor zijn innovatieve bijdragen aan de zorgsector. Eerder dit jaar won Van Rixtel al met Sensire een ICT&health Award voor Innovator van het jaar.

Eind augustus nam Van Rixtel afscheid van Sensire, waar hij sinds 2009 actief was als bestuurder. Als reden voor de onderscheiding stelde Werger dat Van Rixtel digitalisering en autonomie van professionals gestimuleerd heeft als een oplossing voor de toenemende personeelstekorten en de groeiende vraag naar zorg. Ook stond Van Rixtel 15 jaar geleden al aan de basis van de introductie van iPads. Zo kregen veel cliënten van Sensire hun autonomie terug en verminderde de zorgdruk aanzienlijk. Verder was Van Rixtel een drijvende kracht achter het succesvolle COPD InBeeld-project.



"Er zit veel van mij in Sensire, maar nog meer van Sensire in mij”, steldeICT&health redactieraadlid Van Rixtel in reactie op de uitreiking van de onderscheiding. Deze uitspraak benadrukt volgens Sensire de wederzijdse impact en het blijvende verschil dat hij heeft gemaakt in zowel de organisatie als de bredere zorgsector.

Verdiensten

Hieronder staat in meer detail welke drie verdiensten geleid hebben tot de onderscheiding voor Van Rixtel.

Vrijheid door technologie

Het initiatief van Maarten van Rixtel om 15 jaar geleden iPads te verstrekken aan Sensire-cliënten, gaf veel cliënten hun autonomie terug. Deze technologie maakte zorg op afstand mogelijk, zodat cliënten zelf momenten van contact met zorgprofessionals konden bepalen. De iPads hielpen hen ook om verbonden te blijven met dierbaren en droegen bij aan de behandeling van mentale en chronische ziekten. Dit project vergrootte niet alleen het zelfvertrouwen van cliënten, maar verminderde ook de zorgdruk aanzienlijk.

Innovatie in de zorg met COPD InBeeld

Maarten realiseerde zijn visie op betere samenwerking in de zorg via E-Health met de COPD InBeeld pilot. Dit project verminderde het aantal polibezoeken door zorg op afstand via beeldbellen en vitale metingen. Het initiatief werd een succes en inspiratie voor verdere uitbreiding naar andere ziekenhuizen. Ondanks uitdagingen in financiering, belooft de initiële impact van COPD InBeeld op patiënten en zorgprofessionals groot te blijven, met bijvoorbeeld een afname van heropnames bij hartfalenpatiënten.

Pleidooi voor digitalisering in de zorg

Van Rixtel is al vele jaren voorstander van digitalisering als één van de oplossingen voor personeelstekorten en groeiende hulpvragen in de zorg. Met zijn vooruitstrevende denkwijze moedigt hij een paradigmaverschuiving aan: van handen aan het bed naar slimme zorgverlening. Door zijn rol in diverse commissies en platforms heeft hij invloed gehad op zorginnovaties, en als spreker en vernieuwer heeft hij bijgedragen aan een toekomstgerichte kijk op zorg in Nederland, waarin technologie en cliëntgerichtheid centraal staan.