Kort zorgnieuws: Diagnose hartafwijking pasgeborene; Nieuwe MRI Rijnstate, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het sneller ontdekken van hartafwijkingen bij pasgeborenen en een onderzoek naar de ontwikkeling van een automatisch til- en douchesysteem. Verder ook aandacht voor de levering van een nieuwe 3.0 Tesla MRI bij Rijnstate Elst en twee bestuurswisselingen bij Isala en ZKN.

Diagnose aangeboren hartafwijkingen

Het geboortezorgnetwerk van Zuid-West-Brabant, Qocon, is gestart met saturatiemetingen bij pasgeborenen. Hierdoor kunnen aangeboren hartafwijkingen eerder worden ontdekt. Symptomen van een hartafwijking zijn direct na de geboorte vaak niet meteen zichtbaar. Die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed, middels een saturatiemeting, helpt bij een vroegtijdige diagnose.

Qocon is een samenwerkingsverband tussen onder andere alle verloskundige praktijken, gynaecologen en kinderartsen in het Bravis ziekenhuis. De benodigde saturatiemeters zijn geschonken door Stichting Hartekind.

Onderzoek automatisch til- en douchesysteem

Vilans, Omring en VitaValley werken samen aan een onderzoek naar de ontwikkeling van een automatisch til- en douchesysteem. Doel van deze samenwerking is om met elkaar te leren hoe je de resultaten vertaalt naar de praktijk en hoe dit soort innovaties bijdragen aan waardevolle, toekomstbestendige zorg. De samenwerkende organisaties zijn op zoek naar mensen die daar meer over willen weten en die informatie ook met anderen willen delen. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden.

De Community of Practice over til- en douchetechnologie is onderdeel van het (bestaande) online leernetwerk van SET-up. SET-up is het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). VitaValley verzorgt dit ondersteuningsprogramma. SET-up biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling.

Nieuwe MRI-scanner Rijnstate

Begin deze maand heeft Rijnstate Elst haar nieuwe 3.0 Tesla sterke en 7300 kilo wegende MRI-scanner ontvangen. Met deze nieuwe scanner kan het ziekenhuis, na implementatie, meer patiënten helpen doordat de spantijden een stuk korter zijn. Bovendien is de tunnel van de MRI voorzien van zacht wit licht. Dat zorgt ervoor dat patiënten zich prettiger voelen wanneer zij voor onderzoek door de scanner moeten.

Dankzij de vernieuwde technologie van de scanner, met twee röntgenbuizen en twee detectoren, kunnen scans sneller gemaakt worden en wordt ook de beeldkwaliteit sterk verbetert. De nieuwe scanner is daardoor ook zeer geschikt voor cardiologische CT-onderzoeken. Een scan van het hart kan binnen 1 hartslag gemaakt worden.

Nieuwe bestuursvoorzitter Isala

Met ingang van 10 juli wordt Michèle Blom de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Isala. Zij neemt dan de taken over van plaatsvervangend voorzitter Ina Kuper. Michèle is een ervaren bestuurder. Op dit moment werkt zij nog als directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“Ik kijk er naar uit om bij Isala aan de slag te gaan, omdat het een topklinisch ziekenhuis is en naast directe zorg ook onderwijs biedt. Uitdagingen zijn er inderdaad genoeg. De arbeidsmarkt, nieuwe mensen vinden en medewerkers behouden. Maar ook het Integraal Zorg Akkoord”, aldus Michèle.

Nieuw bestuurslid ZKN

Op 1 maart is Charlotte Molenaar, directeur/oprichter en chirurg bij Proctos Kliniek, toegetreden tot het bestuur van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Charlotte neemt daarmee het stokje over van voormalig ZKN bestuurslid Kees-Peter de Roos.

“Een belangrijke rol voor mij in het ZKN-bestuur is om de dokter te vertegenwoordigen die steeds weer opnieuw het belang van de patiënt onder de aandacht brengt. Ik kijk er naar uit om mij vanuit mijn rol als bestuurder bij ZKN in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de branche, waarbij de patiënt centraal staat”, zegt Charlotte.

