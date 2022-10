Kort zorgnieuws: E-learning zorginnovatie; Oproep Nictiz; Versieregister KNOV, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuwe e-learning van ZonMw, een oproep van Nictiz om mee te denken over gegevensuitwisseling en de positieve ervaringen van het CWZ met thuis inchecken. Daarnaast ook nog kort zorgnieuws over het nieuwe registratieplatform van de KNOV en de nieuwe directeur Strategie & Innovatie bij Philadelphia Zorg.

E-learning zorginnovatie

ZonMw heeft deze week een nieuwe e-learning beschikbaar gemaakt die online gevolgd kan worden. De e-learning ‘Citizen Science voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie’ is bedoeld om projectleiders handvatten te geven voor het betrekken van samenleving bij onderzoek en kennisontwikkeling. Daarnaast kunnen zij middels deze e-learning ook inzicht krijgen in het breed toegankelijk maken van wetenschappelijke resultaten.

Bij Citizen Science werken burgers en onderzoekers samen bij het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke (gezondheids)vraagstukken. Samenwerkingen als deze stimuleren zorginnovatie. De e-learning laat ZonMw-projectleiders kort en krachtig kennis maken met de kansen die Citizen Science hiervoor biedt.

Meedenken over gegevensuitwisseling

Het ministerie van VWS wil dat in 2025 alle inwoners van Nederland digitaal toegang hebben tot hun eigen zorggegevens. Nictiz speelt als kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg een belangrijke rol in het ontwikkelen van informatiestandaarden die hiervoor nodig zijn.

In november starten een zestal verkenningen. Daarbij onderzoekt Nictiz hoe de interactie tussen zorgverleners en patiënten het beste vorm kan krijgen. In dat kader vraagt Nictiz aan patiënten, zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen om over die doorontwikkeling mee te denken. Hiervoor worden in november en december per verkenning een aantal werksessies georganiseerd.

Thuis inchecken bij CWZ

Patiënten die een afspraak hebben in het CWZ kunnen hiervoor thuis, via het MijnCWZ portaal, al inchecken. Dat bespaart hen niet alleen (wacht)tijd in het ziekenhuis, maar zorgt er ook voor dat ze meer ontspannen naar het ziekenhuis komen. Inmiddels heeft het CWZ al veel positieve feedback van patiënten ontvangen over het online, thuis, inchecken.

Een tot twee dagen voor de afspraak ontvangen patiënten een e-mail. Daarin wordt gevraagd om alvast een aantal persoonlijke gegevens te controleren op patiëntportaal MijnCWZ. Indien er iets niet klopt of niet meer actueel is, dan kunnen zij dat zelf direct aanpassen. Daarna ontvangen zij een mail met daarin een QR-code waarmee zij in het ziekenhuis bij een van de aanmeldzuilen kunnen inchecken.

Versieregister wordt registratieplatform

De KNOV voert de komende periode een aantal wijzigen uit aan het versieregister. Vanaf december gaat het dan over in een nieuw registratieplatform. Het nieuwe registratieplatform stelt versiekundigen ins staat hun hun versies nog makkelijker te registreren. Het is een gebruiksvriendelijke database, makkelijk toegankelijk én veilig door een twee-factor-authenticatie.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe registratieplatform is ook gedacht aan de toekomstbestendigheid van het systeem. Daardoor wordt het in de toekomst (makkelijker) mogelijk om uitbreidingen door te voeren. Denk aan het versturen van vragenlijsten vanuit het registratieplatform, koppelingen met andere systemen of het registreren van andere verrichtingen.

Directeur Strategie & Innovatie Philadelphia

Per 1 oktober is Marie-Louise Dibbets gestart als directeur Strategie & Innovatie bij Philadelphia Zorg. In het verleden bekleedde zij bij Philadelphia al de functie van manager control en sinds kort was Marie-Louise betrokken als interim-adviseur implementatie strategie.

Marie-Louise heeft veel ervaring met verandermanagement, strategie en portfoliomangement. “Ik herken bij Philadelphia de verbinding tussen hart, hoofd en handen. Ik wil graag meedenken en meewerken aan vernieuwen, veranderen en ontwikkelen”, aldus Marie-Louise.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.