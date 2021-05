Kort zorgnieuws: Factsheet zorgevaluatie; MijnSpaarneGasthuis app, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de factsheet met voorbeelden en effecten van zorgevaluatie, de rebranding van de patiëntenportaal app van het Spaarne Gasthuis en een drietal nieuwe bestuursleden bij het Flevoziekenhuis en Slingeland.

Factsheet zorgevaluatie

De Federatie Medisch Specialisten heeft een factsheet ontwikkeld waarin voorbeelden en effecten van zorgevaluatie zijn opgenomen. Medisch specialisten verzamelen met zorgevaluatie, ofwel klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek, voortdurend nieuwe kennis over welke zorg voor welke patiënt effectief is.

In de factsheet worden aan de hand van diverse voorbeelden de kwaliteitseffecten en de kostenbesparingen door zorgevaluatie beschreven. “Zorgevaluatie leidt vaak ook tot flink lagere kosten. Maar dat laatste is geen doel op zich. We doen dit onderzoek primair om de kwaliteit van zorg te verbeteren. En als de kwaliteit verbetert levert dat vanzelf besparingen op”, aldus Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

MijnSpaarneGasthuis nu in app stores

Het Spaarne Gasthuis heeft de app van haar patiëntenportaal, MijnSpaarneGasthuis, nu ook onder die naam beschikbaar gemaakt via de verschillende app stores van Google (Android) en Apple (iOS). Tot nu toe was de app daar alleen te vinden onder de naam MyChart.

Met het ‘rebranden’ van de MyChart app naar MijnSpaarneGasthuis komt het ziekenhuis tegemoet aan de behoefte van patiënten om ook voor het ziekenhuis laagdrempelig hun zaken via de telefoon te regelen. De MyChart app blijft daarnaast wel nog beschikbaar. Via het patiëntenportaal MijnSpaarneGasthuis kunnen patiënten onder andere afspraken maken, uitslagen van onderzoeken bekijken of een bericht aan het zorgteam sturen.

Twee nieuwe RvB-leden voor Flevoziekenhuis

Met ingang van augustus treden Marc Seelen en Jeroen van Duren toe tot de Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis. Marc Seelen wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg, Jeroen van Duren wordt de nieuwe bestuurder financiën en bedrijfsvoering.

Marc Seelen is als transplantatienefroloog en CMIO (Chief Medical Information Officer) verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij beschikt daarnaast over ruime ervaring als onderzoeker, docent, medisch manager en vervult diverse adviserende en bestuurlijke functies in de noordelijke regio en het CMIO netwerk. Jeroen van Duren heeft ruime ervaring als financieel directeur/manager en is tevens toezichthouder. Hij is sinds 6 jaar werkzaam als financieel directeur van de Sint Maartenkliniek. Hij bekleedde eerder verschillende functies bij onder meer zorgverzekeraar Menzis.

Ton Hazekamp in RvB Slingeland

De Raad van Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis verwelkomde op 12 april haar 2e lid van de Raad van Bestuur; Ton Hazekamp. Hij vormt nu samen met voorzitter Jeltje Schraverus de tweehoofdige RvB van het Slingeland.

Ton Hazekamp werkt sinds medio 2020 bij het Slingeland Ziekenhuis als manager finance a.i. Als zodanig vervult hij een breed aansturende rol binnen de organisatie en hij is nauw betrokken bij het nieuwbouwproces van het ziekenhuis. Voorheen is Ton Hazekamp onder meer bestuurder geweest bij de Pantein Zorggroep en heeft hij in verschillende algemene ziekenhuizen en een academisch centrum gewerkt in diverse financiële managementfuncties.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.