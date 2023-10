Kort zorgnieuws: Hybride zorg; BOOST Depression, Verkiezingswijzer zorg, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de haalbaarheid van de ambities in het IZA met betrekking tot hybride zorg en de komst van digitale aanmeldzuilen in het Flevoziekenhuis. Verder ook kort zorgnieuws over een subsidie voor de zoektocht naar de best mogelijke behandelingen voor depressie, de Verkiezingswijzer Zorg 2023 en een aanstaande bestuurswisseling bij het Martini Ziekenhuis.

Zilveren Kruis over hybride zorg

Volgens de afspraken in het IZA moet 70 procent van alle zorgpaden en zorgprocessen hybride zijn in 2026. Uit een peiling van Zorgverzekeraar Zilveren kruis blijkt dat sommige ziekenhuizen zich afvragen of die ambities wel haalbaar zijn. Daarnaast wordt de vrijblijvendheid gezien als een van de belangrijkste belemmeringen daarvoor.

Onlangs ging de verzekeraar in gesprek met 30 ziekenhuizen over hybride zorg. Daaruit bleek onder andere dat niet in elke zorginstelling wordt dezelfde definitie van wat nu als hybride zorg aangemerkt moet worden. “Veel ziekenhuizen zijn volop aan de slag. En tegelijkertijd constateren we met elkaar dat er verschillende interpretaties zijn over wát een hybride zorgpad is. Het is goed om dat samen meer duidelijk te krijgen”, aldus Roland Eising, manager Zorginkoop Zilveren Kruis.

Subsidie voor BOOST Depression

De NWO heeft een subsidie van 4,6 miljoen euro toegekend aan een project dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van een effectievere behandeling voor depressie. Nu wordt nog vaak op basis van trial-and-error bepaald bij welke behandeling een patiënt het meeste baat heeft.

Het (BiOmarkers tO perSonalise Treatment) BOOST Depression consortium gaart met behulp van kunstmatige intelligentie biomarkers ontwikkelen die de uitkomst van de behandeling kunnen voorspellen. Met die voorspelling kan vervolgens voor elke patiënt de meest geschikte behandeling gekozen worden. De onderzoekers verwachten dat dit zal leiden tot een verdubbeling van het succes van behandeling, kortere behandeltrajecten en lagere kosten voor de gezondheidszorg.

Online verkiezingswijzer

Over een maand mogen we weer naar de stembus. De zorg is uiteraard ook dan weer een van de belangrijkste thema’s. Speciaal daarvoor heeft de Artsenfederatie KNMG ook deze keer weer een online verkiezingswijzer gemaakt.

In de KNMG Verkiezingswijzer Zorg 2023 staat per politieke partij de plannen voor de zorg. Daarnaast kunnen ook de partijprogramma’s vergeleken worden op verschillende zorgthema’s. De volgorde van de politieke partijen is gebaseerd op de zetelverdeling zoals die in de peilingen weergegeven worden.

Online aanmelden Flevoziekenhuis

Patiënten die een afspraak hebben in het Flevoziekenhuis moeten vanaf 27 oktober gebruik maken van aanmeldzuilen in de centrale hal. Echter, zij hebben ook de optie om zich online aan te melden, via mijnFlevoziekenhuis. Net als in veel andere ziekenhuizen zorgen de aanmeldzuilen en het online aanmelden ervoor dat patiënten hun gegevens kunnen checken. Daarnaast levert het voor de zorgmedewerkers van het ziekenhuis tijd op die zij kunnen besteden aan de zorg voor patiënten.

Om te wennen aan de nieuwe manier van aanmelden staan in het Flevoziekenhuis straks medewerkers klaar om patiënten te helpen als zij vragen hebben of er niet (meteen) uitkomen. Daarnaast is er voor hulp bij het online aanmelden een telefonische helpdesk die elke dag van 8 tot 17 uur bereikbaar is.

Nieuwe RvT voorzitter Martini

Op 15 januari 2024 wordt Henk Snapper de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis. Hij volgt Ton Tiebosch op die deze functie sinds het vertrek van André Postema (december 2022) bekleedt.

“Ik ken het Martini Ziekenhuis natuurlijk al vele jaren. ‘Samen voor de beste zorg’, het motto van het Martini Ziekenhuis, spreekt mij bijzonder aan. Ik wil me dan ook graag inzetten om samen met alle zorgprofessionals in het ziekenhuis en onze partners in de regio hierin de volgende stappen te zetten”, aldus Henk Snapper.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.