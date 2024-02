Kort zorgnieuws: mijnDigitaal Loket; MedMij-labels; Bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het nieuwe loket voor digitale vragen van patiënten bij Treant, twee nieuwe DVP MedMij labels en de aanstaande lancering van een nieuwe KNOV-webstite voor verloskundigen. Verder ook nog kort zorgnieuws omtrent enkele bestuurlijke wijzigingen, zoals het vertrek van een RvB-lid bij het Zorginstituut en de opvolger van Jaap van Dissel bij het RIVM.

Digitaal loket bij Treant

Patiënten van zorginstelling Treant die kampen met vragen rondom digitale toepassingen en/of digivaardigheid, kunnen daarvoor sinds kort terecht bij het speciaal daarvoor geopende mijnDigitaal Loket. De eerste vestiging van dat loket is geopend op de ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen, vlakbij de receptie. In de loop van dit jaar zullen ook mijnDigitaal Loketten geopend worden in Emmen en Stadskanaal.

Patiënten kunnen bij mijnDigitaal Loket persoonlijk terecht voor hulp bij het gebruik van mijnTreant (het patiëntenportaal), vragen over inloggen, installeren van apps en DigiD. Maar ook voor andere digitale toepassingen die Treant gebruikt, zoals de thuismonitoring-app Luscii. De receptiemedewerkers van het mijnDigitaal Loket zijn speciaal voor deze taak getraind.

MedMij-labels Sensorium en Curasoft

Er zijn de afgelopen weken twee MedMij-labels voor nieuwe DVP’s (dienstverlener persoon) toegekend. Sensorium behaalde het MedMij-label als DVP voor de gegevensdienst Basisgegevens Zorg (BgZ). Sensorium biedt met hun persoonlijke gezondheidsomgeving ook toegang tot gepersonaliseerde diensten die gebruikers een dieper inzicht moeten geven in hun gezondheidssituatie en die hen kunnen helpen bepaalde gezondheidsdoelen te behalen. Sensorium is vindbaar in de Google Play Store en de App Store-app.

Curasoft ontving het DVP MedMij-label met haar persoonlijke gezondheidsomgeving ‘Mijn medisch dossier’. Curasoft is onderdeel van de I&DT Software Groep en omschrijft zichzelf als een innovatieve speler die zich toelegt op het bevorderen van efficiëntie in de zorgsector. Zij willen met hun oplossing aanzienlijke tijdsbesparingen realiseren door middel van geavanceerde en proces ondersteunende softwareoplossingen en diensten. Ook Curasoft kwalificeerde zich voor de gegevensdienst Basisgegevens Zorg.

Nieuwe site voor verloskundigen

Over enkele weken, verwacht wordt in april, zal de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) de vernieuwde cliëntenwebsite verloskundige punt nl lanceren. Die is, zo stelt de KNOV, ‘speciaal ontworpen om aan jouw behoeften als verloskundige te voldoen én om cliënten optimaal te ondersteunen in alle fases rondom zwangerschap en geboorte.’

Om haar leden voor te bereiden op de nieuwe functies en manieren waarop de website hen kan ondersteunen heeft de KNOV onlangs een webinar georganiseerd. Die webinar is terug te kijken via het Vimeo-account van de KNOV.Op de website van de KNOV kunnen ingelogde leden ook de handout van het webinar downloaden.

Vertrekkend RvB-lid Zorginstituut Nederland

Op 1 mei neemt de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland afscheid van bestuurslid Peter Siebers. Hij wil zich na vijf jaar bij het Zorginstituut gaan oriënteren op een andere functie waarbij hij dichter bij de uitvoering en beleid betrokken is. “Mijn betrokkenheid bij het Zorginstituut en de toekomst van de zorg is groot. Ik ben trots op de beweging die we met Passende zorg intern en extern in gang hebben gezet. Vorig jaar, bij de verlenging naar mijn tweede termijn, werd voor mij helder dat ik weer een rol wil dichter bij de uitvoering. Ik neem de tijd om mij te oriënteren op mijn volgende stap”, aldus Siebers over zijn vertrek.

Op korte termijn start het Zorginstituut de procedure voor de werving van een vervanger van Pieter Siebers. Daarbij zal ook al rekening gehouden worden met het feit dat Sjaak Wijma als voorzitter bezig is met zijn tweede termijn. Met andere woorden, het Zorginstituut gaat op zoek naar een kandidaat bestuurslid die ook de voorzittersrol kan vervullen.

Nieuwe directeur Centrum Infectieziektenbestrijding

Professor Menno de Jong wordt met ingang van 1 mei de nieuwe directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding CIb (Centre for Infectious Disease Control) van het RIVM. Hij volgt Jaap van Dissel op, die met pensioen gaat. Naast zijn directiefunctie zal professor De Jong ook een dag per week verbonden blijven als hoogleraar bij het Amsterdam UMC.

“Het is voor mij een groot voorrecht om leiding te mogen geven aan dit belangrijke centrum met zoveel deskundigheid op het gebied van infectieziektebestrijding. Ik kijk er erg naar uit om in deze functie een bijdrage te kunnen leveren aan de optimale bestrijding van infectieziekten in Nederland. Ook kijk ik uit naar de samenwerking die hiervoor nodig is binnen het CIb(Centre for Infectious Disease Control), binnen het RIVM, binnen Nederland en daarbuiten”, aldus De Jong.

