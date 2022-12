Kort zorgnieuws: Mobiele PET/CT-scanner; Zorg Dichtbij; NHG-Formularium app, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de tijdelijk mobiele PET/CT-scanner van het ASZ en een nieuwe pilot voor de efficiëntere behandeling van scafoïd breuk bij het Reinier de Graaf. Verder nog kort zorgnieuws over de vernieuwde NHG-Formularium app, de meertalige website van het Amphia een een nieuwe RvT voorzitter voor de stichting Zorgpartners Friesland.

Nieuwe PET/CT-scanner voor ASZ

In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt momenteel hard gewerkt aan de installatie van een nieuwe, snellere en nauwkeurige PET/CT-scanner. Deze wordt tussen Kerst en Nieuwjaar geleverd en als alles volgens planning verloopt, een maand later in gebruik genomen.

Zolang als de werkzaamheden duren en de nieuwe PET/CT-scanner nog niet actief is, worden de onderzoeken uitgevoerd in een mobiele PET/CT-scanner. Die staat in een bus op het parkeerterrein van Nucleaire Geneeskunde van het ASZ.

Efficiëntere behandeling polsbreuk

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is gestart met een nieuwe pilot in het kader van het Zorg Dichtbij project. Doel hiervan is het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. De nieuwe pilot betreft het efficiënter behandelen van patiënten met een verdenking op een breuk van het scafoïd. Dit is een van de botjes in de pols.

Patiënten bij wie een breuk van het scafoïd vermoed wordt, krijgen direct na hun röntgenfoto een CT-scan. Daarop is een eventuele breuk beter te herkennen of juist uit te sluiten. Als er geen breuk is, hoeft de patiënt niet in het gips en zijn pijnstillers voldoende. “Dat leidt tot een snellere en goedkopere behandeling. En daardoor blijft er voor zorgmedewerkers meer tijd over voor de behandeling van andere patiënten”, aldus Steven de Walle, radioloog en initiatiefnemer van de pilot.

NHG-Formularium app vernieuwd

De NHG heeft de Formularium app, die dateerde uit 2017, vernieuwd. Daarbij zijn diverse kleine en grotere veranderingen doorgevoerd. Die zijn onder andere tot stand gekomen aan de hand van feedback die de afgelopen jaren door gebruikers aangeleverd is.

Binnen de app is onder andere gewerkt aan het verbeteren van de zoekfunctie en de navigatie. Daarnaast is het kruimelpad nu aanklikbaar waardoor het makkelijker wordt om meerdere niveaus terug te gaan. Verder zijn ook de invloed van de patiëntkenmerken (geslacht, leeftijd en contra-indicaties) inzichtelijk gemaakt met kleur en de aanduiding inclusie en exclusie.

Meertalige website voor Amphia

Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft deze week de meertalen-functie van haar website uitgebreid. Gebruikers kunnen de site nu via een paar klikken in elke gewenste taal bekijken. Daarvoor is rechtsboven op de webpagina een wereldbol icoontje toegevoegd waarmee bij alle teksten in alle talen weergegeven kunnen worden.

Patiënten en bezoekers van de site kunnen op het wereldbolletje klikken en de gewenste taal uit de lijst selecteren. Van Engels en Duits tot en met Turks, Arabisch of Vietnamees. De vertaling van de teksten wordt verzorgd door Google Translate. Folders op de site kunnen nog niet vertaald worden, om het risico op verkeerd vertaalde medische informatie te vermijden.

Nieuwe RvT voorzitter ZPF

Op 1 januari start Cees Bijl als voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Zorgpartners Friesland (ZPF). Hij volgt prof. dr. Jaap Zwemmer op die bijna 2,5 jaar als interim-voorzitter gediend heeft. Met deze benoeming wordt Bijl tevens voorzitter van de raden van commissarissen (RvC’s) van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Tjongerschans.

Een van de grote uitdagingen die Bijl ziet, is om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed personeel te behouden en te krijgen voor de zorg. “De paraplu van het concern ZPF biedt daarvoor wel meer mogelijkheden. Medewerkers die eens wat anders willen, op een andere locatie willen werken of in een andere levensfase zitten, hebben binnen het concern meer mogelijkheden om dit te organiseren”, aldus Bijl.

