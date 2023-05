Kort zorgnieuws: Pijnbehandeling thuis; Digitale receptie; IQVIA symposium, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het succes van de thuisbehandeling van neurostimulatie bij de Sint Maartenskliniek en een pilot met een digitale receptie in het Zuyderland. Verder ook aandacht voor de derde editie van het IQVIA RWE symposium en twee bestuurlijke wijzigingen, bij het CWZ en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

100e pijnbehandeling met app

Deze maand heeft het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek de 100e patiënt verwelkomd die via een app kan genieten van een thuisbehandeling voor neurostimulatie 100e patiënt. Deze behandeling wordt toegepast bij patiënten waarbij andere therapieën niet werken. Sinds 2022 biedt het Pijnbehandelcentrum deze behandeling ook thuis aan.

Pijnbehandeling met behulp van neurostimulatie wordt al vijftien jaar aangeboden in Nederland. Voor de behandeling wordt een elektrode vlakbij het ruggenmerg geplaatst. Die elektrode is verbonden met de neuromodulator die in de bil geplaatst wordt. Met stroomsignalen wordt het pijnsignaal naar de hersenen onderdrukt, waardoor de patiënt minder pijn ervaart.

Digitale receptie bij Zuyderland

Sinds begin deze maand, 8 mei, wordt op de lokatie Brunssum van het Zuyderland Medisch Centrum een test uitgevoerd met de digitale receptie. De pilot duurt maximaal drie maanden en heeft als doel om patiënten en medewerkers een betere ervaring te bieden bij binnenkomst op deze locatie.

De primaire functie van de digitale receptie is het beantwoorden van vragen. Hiervoor zijn twee opties beschikbaar. Met deze digitale zuil kunnen bezoekers digitaal in contact komen met een medewerker van het Klant Contact Center (KCC) of het antwoord krijgen op een vraag door middel van tekstuele uitleg.

IQVIA symposium: RWESYM23

Op 14 september organiseert onze Innovation Partner IQVIA voor de derde keer het het IQVIA Real-World Evidence Academy symposium (‘RWESYM23’). Tijdens het symposium worden meerdere voorbeelden van RWE (Real-World Evidence) studies gepresenteerd en wordt steeds de link gelegd met ‘passende zorg’. Vervolgens wordt met deelnemers vanuit verschillende zorgdisciplines concreet gesproken over wat er nodig is voor opschaling. Tot slot zal er een prijs worden uitgereikt voor het best schaalbare RWE project.

Tijdens het symposium zullen o.a. zorgverleners en onderzoekers aanwezig zijn en ook vertegenwoordigers van beroepsgroepen, zorgverzekeraars, overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en patiëntenverenigingen. De agenda voor het event, die inmiddels vrijwel compleet is, kun je via de event pagina van IQVIA bekijken.

Bestuursvoorzitter CWZ stopt

Per 1 juli stopt de huidige bestuursvoorzitter van het CWZ, Ale Houtsma. Hij trad in 2019 aan en kreeg direct een stevige veranderopdracht voorgeschoteld. Onder zijn bestuurlijke leiding heeft CWZ haar positie als topklinisch ziekenhuis voor de regio Nijmegen verder gestalte gegeven, en een gedragen organisatie- en samenwerkingsstrategie ontwikkeld.

“Het waren vier intensieve jaren door alle veranderingen die noodzakelijk waren. Ik ben trots op wat er is bereikt. Tegelijkertijd is er ook nog genoeg te doen. CWZ gaat een nieuwe fase in. Voor mij een goed moment voor een nieuwe stap”, aldus de scheidend bestuursvoorzitter.

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Op 1 juni zal Joris van Eijck toetreden tot de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Hij volgt Bas Leerink op, wiens raadslidmaatschap na 8 jaar zijn maximale termijn bereikt.

Van Eijck heeft brede ervaring opgedaan bij het Amsterdam UMC, Menzis en Equipe Zorgbedrijven. Ook werkte hij kortstondig bij een academisch ziekenhuis in Duitsland en is hij actief geweest in diverse landelijke initiatieven zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.