Kort zorgnieuws: Nieuwe CT-scanner Reinier de Graaf; Meekijkconsult Rijndam, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe innovatieve CT-scanner bij het Reinier de Graaf Gasthuis, een pilot met het meekijkconsult voor huisartsen bij Rijndam revalidatie en de nieuwe programmaleider Huisartsenzorg bij het Nivel. Verder ook nog aandacht voor de verkiezing van beste gezondheidszorg website van het jaar.

Nieuwe CT-scanner Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft een nieuwe iQon spectrale CT-scan van Philips in gebruik genomen. Die stelt de radiologen in staat sneller een betrouwbare diagnose te stellen. De scanner is voorzien van een unieke detector technologie. Daardoor kan hij niet alleen conventionele (traditionele) CT-beelden, maar ook spectrale beelden maken.

Een groot voordeel van de nieuwe CT-scanner is dat hiermee de kans op een vervolgonderzoeken verkleind wordt. Dat komt met name omdat de radioloog direct, tijdens de eerste scan, al veel meer kan zien. Dat zorgt ook voor een besparing op zorgkosten en minder onzekerheid bij patiënten.

Meekijkconsult bij Rijndam

Bij Rijndam revalidatie loopt tot eind van dit jaar een pilot met het meekijkconsult van VIP live. Daarmee is het voor huisartsen mogelijk laagdrempelig een vraag te stellen aan een medisch specialist. Rijndam kan adviseren bij onder andere klachten na een CVA, hersenletsel, dwarslaesie, amputaties, Parkinson, MS, chronisch pijn, Post Commotioneel Syndroom, long covid, kanker of voet/schoenproblematiek evenals ortheses.

De pilot moet uitwijzen of de voordelen van VIP live opwegen tegen de kosten. Maar minstens zo belangrijk is of de andere voordelen van het systeem ook waargemaakt worden. Zoals het voorkomen van onnodige doorverwijzingen, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de zorg van de huisartsenpraktijk.

Wordt apotheek.nl weer de beste?

Apotheek.nl maakt voor het vijfde jaar op rij kans op de award Website van het Jaar, in de categorie gezondheid. De KNMP roept daarom apothekers, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers op om Apotheek.nl te stemmen. Dat kan nog tot en met 21 oktober 2022.

De award ‘Website van het jaar’ is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Websites worden beoordeeld op inhoud, navigatie, ontwerp en aanbevelingsintentie. Apotheek.nl werd in 2018, 2019, 2020 en 2021 ook al beloond met de award in de categorie gezondheid.

Nieuwe programmaleider Huisartsenzorg

Sinds 1 september 2022 is dr. Bart Knottnerus programmaleider Huisartsenzorg bij het Nivel. Hij was al twee jaar aan het Nivel verbonden als senior onderzoeker. Daarnaast was en is hij ook praktiserend huisarts. Knottnerus zal leidinggeven aan de onderzoekers die werkzaam zijn binnen het onderzoeksprogramma huisartsenzorg. Dit programma richt zich op de zorg die in de praktijk van de huisarts geboden wordt.

“Ik vind het geweldig dat ik als huisarts deze functie kan vervullen. Het onderzoeksprogramma van het Nivel geeft al tientallen jaren inzicht in de ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Het heeft een unieke positie in het verbinden van onderzoek in de huisartspraktijk met maatschappelijke uitdagingen”, aldus Knottnerus.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten en andere suggesties, ook voor het kort zorgnieuws, kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.