Kort zorgnieuws: Online masterclasses; RvB vacature Anna Zorggroep; CHO VGZ, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor online virtuele masterclasses voor Balinese arts-assistenten en een update voor de website van deverloskundige. Verder zijn er deze week relatief veel bestuurlijke wijzigingen te melden, onder andere bij het CWZ en de Anna Zorggroep.

Online masterclasses vanuit het Amphia

Arts-assistenten op Bali kunnen sinds kort virtuele online masterclasses volgen die gegeven worden door twee chirurgen, Paul Gobardhan (chirurg) en Pieter Boele van Hensbroek (traumachirurg), van het Amphia Ziekenhuis. De masterclasses, die een half uur duren, worden georganiseerd door het Indonesian Diaspora Global Network Health (IDGNH).

Doel van de masterclasses is de ontwikkeling van de Indonesische medisch specialistische zorg, met name in landelijke gebieden. Op 12 augustus 2022 gaf Paul Gobardhan een lezing aan ca 100 Balinese arts-assistenten en chirurgen over colorectale en Hepato-Pancreato-Biliaire (HPB)-chirurgie. Zes dagen later was het de beurt aan Pieter Boele van Hensbroek met een masterclass over borst- en buiktraumachirurgie.

Vernieuwing verloskundige.nl

De website verloskundige.nl wordt vernieuwd. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan het verwijderen van gedateerde informatie. Onlangs is daarvoor onder andere al de gedateerde berichtgeving over covid-19 vervangen door meer recente informatie.

Zorginstellingen en iedereen die in het verleden verwijzingen gemaakt heeft naar coronaberichtgeving op deverloskundige.nl wordt opgeroepen de controleren of de pagina’s waarnaar verwezen wordt nog bestaan en indien nodig aan te passen.

Nieuw lid raad van bestuur CWZ

Per 1 november treedt Ankie van Rossum toe tot de Raad van Bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Na haar opleiding tot verpleegkundige heeft zij ruime ervaring opgedaan in diverse rollen en domeinen van de zorg. De afgelopen 12 jaar was zij onder andere bestuurder in het Antonius ziekenhuis en in VieCuri.

“Ik kijk er naar uit om aan boord te stappen van dit mooie opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis van de regio waar ik geboren, getogen en opgeleid ben. Waar waardevolle en zinnige zorg voor de patiënt, samenwerking, innovatie en ontwikkeling maar ook het dagelijkse werkplezier van alle collega’s, belangrijke ambities zijn”, aldus van Rossum.

Vertrek Marianne Acampo bij Anna

Na ruim 4 jaar gaat bestuurslid Marianne Acampo de Anna Zorggroep verlaten. Op 1 december start ze als bestuurder van het Flevoziekenhuis in Almere. Met het vertrek van Acampo moet de Anna Zorggroep nu op zoek naar een nieuwe bestuurder. Totdat die vacature ingevuld is zal Erik-Jan Borgmeijer zal als interim bestuurder een langere periode aanblijven.

De Raad van Bestuur van de Anna Zorggroep was al in transitie van drie naar twee bestuurders: Marianne Acampo en Thea Sijbesma zouden de tweehoofdige Raad van Bestuur gaan vormen. Thea Sijbesma zal per 1 oktober a.s. de voorzittersrol op zich nemen.

Chief Health Officer VGZ

Deze week (24 augustus) is Cas Ceulen definitief benoemd tot Chief Health Officer (CHO) bij Coöperatie VGZ. De afgelopen maanden bekleedde hij deze functie al op interim-basis. Ceulen startte in 2004 bij VGZ. Hij was onder meer als programmamanager betrokken bij de transitie van ziekenfonds naar zorgverzekeraar, de herinrichting van de divisie Zorg in 2012 en Inkoopmanager Medisch-specialistische Zorg. De afgelopen vijf jaar werkte hij als clusterleider bij de divisie Klant & Merkpartners.

