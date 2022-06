Kort zorgnieuws: UMCG CCC; Donorchirugie; Digitale leesmap, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Europese erkenning van het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center, de masterclass donorchirurgie van het LUMC en de digitale leesmap voor patiënten in Ziekenhuis Riverenland. Verder nog kort zorgnieuws over innovatie in het UMCG en het vertrek van een RvB lid van het JBZ.

UMCG erkent Comprehensive Cancer Center

Het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center (UMCG CCC) heeft onlangs de erkenning gekregen als Comprehensive Cancer Center door de Europese Organisatie van Kanker Instituten (OECI). Daarmee behoort het UMCG CCC nu tot een select gezelschap van meest vooraanstaande kankercentra in Europa.

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk moest het UMCG CCC aantonen dat het oncologische zorg en onderzoek samenhangend en van het hoogste niveau biedt. Daarnaast waren ook innovatie in zorg en onderzoek en een multidisciplinaire aanpak vereist. Eveneals een optimale benutting van researchfaciliteiten, een uitgebreid palet aan patiëntgerichte oncologische zorg, veel aandacht voor preventie en gezondheidsvoorlichting en uitgebreide (regionale, nationale en internationale) netwerken op het gebied van kankerzorg en onderzoek.

LUMC Masterclass Donorchirurgie

Medio mei werd de tweede editie van de International Donor Surgery & Organ Perfusion Masterclass (IDSOPM) in het LUMC gehouden. Aan dit evenement namen meer dan 30 internationale professionals deel. Een essentieel onderdeel van het programma was de hands-on benadering.

“Zo kunnen chirurgen hun technieken verfijnen op professionele preparaten. Met deze ervaring doen deelnemers belangrijke vaardigheden op, zoals het voorkomen van onherstelbare schade aan een orgaan tijdens de uitname!”, aldus hoogleraar chirurgie André Baranski.

Innoveren voor meer gezonde jaren

Binnen het UMCG is innovatie een van de belangrijkste speerpunten, met als ultieme doel om patiënten meer gezonde jaren te ‘geven’. Daar zetten 13.000 mensen zich dagelijks voor in. Van innovatief onderzoek en baanbrekende behandelmethoden tot een vers kopje koffie en een schone wachtkamer. Zo draagt het UMCG en al haar medewerkers iedere dag bij aan de beste zorg.

Digitaal leesvoer in Rivierenland

Patiënten in Ziekenhuis Rivierenland kunnen vanaf nu tijdschriften, lees- en luisterboeken digitaal lezen. Het ziekenhuis heeft daarvoor de Wait app geïntroduceerd. Patiënten kunnen de app gratis downloaden in de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Tijdens corona is afscheid genomen van de papieren leesmap vanwege de aangescherpte hygiëneregels. Wait vult de behoefte aan wat ontspanning in het ziekenhuis in. De app is gratis te gebruiken binnen het ziekenhuis en kan worden gebruikt op de eigen smartphone of tablet.

Marcel Visser verlaat RvB JBZ

Marcel Visser gaat na bijna zeven jaar de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verlaten. Hij zal per 1 augustus als interim bestuurder toetreden tot de raad van bestuur van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

De raad van toezicht van het JBZ is Marcel Visser dankbaar voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan het werken aan het gezondheidswelzijn in het JBZ, onder andere door de inzet van eHealth, alsook voor zijn bijdrage aan de financiële resultaten van het ziekenhuis.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.