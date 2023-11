Kort zorgnieuws: Verkiezingen en ggz; Impact Award; Bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de standpunten van politieke partijen op het gebied van de ggz, nieuwe informatieve video’s van Treant en de toekenning van de Impact Award medische beeldvorming. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurswisselingen bij Omring en Maastro.

Aandacht voor ggz

Volgende week, op 22 november, zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Die zijn ook voor de ggz van groot belang. Wat hebben de verschillende partijen daarover in hun programma staan? Dat heeft de website kiesvoorggz op een rijtje gezet. Op de site wordt informatie gegeven over de standpunten van de politieke partijen op relevante maatschappelijke thema’s in de ggz en daarbuiten.

Enkele belangrijke thema’s die daar aan bod komen zijn: toekomstvisie, wachtlijsten en toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Daarnaast is er dit jaar meer doorgevraagd op het thema middelengebruik en preventie.

Treant informeert met video’s

Om patiënten te informeren over een operatie, ingreep of behandeling maakt Treant gebruik van geanimeerde video’s. Daarin wordt in begrijpelijke taal en op een eenvoudige manier getoond hoe deze zorgtaken uitgevoerd worden. Naast gesproken tekst, zijn de video’s ook voorzien van ondertiteling.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten informatie beter onthouden als ze een video bekijken in begrijpelijke taal. Ook blijkt het de therapietrouw en de patiënttevredenheid te verhogen. De video’s zullen binnenkort met patiënten gedeeld worden via mijnTreant, het patiëntenportaal van de zorginstelling.

Impact Award medische beeldvorming

Guus van Dongen is hoogleraar medische beeldvorming bij Amsterdam UMC. Hij ontwikkelde nieuwe beeldvormende technieken om het gedrag van medicijnen in het lichaam op moleculair niveau zichtbaar te maken. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de oprichting van het Imaging Center van Amsterdam UMC. Voor zijn werk krijgt de hoogleraar de Amsterdamse Impact Award 2023.

“Wat geneesmiddelen écht in ons lichaam doen, daarvan hebben we geen flauw benul. Alsof je Amsterdam inrijdt zonder navigatie.” Eén manier is om geneesmiddelen een beetje radioactief te maken zodat ze oplichten op een scan: een radioactieve TomTom”, vertelt Van Dongen.

Benoeming in Raad van Toezicht Omring

Op 1 november is Dr. Floor Haak-Van der Lely toegetreden tot de Raad van Toezicht (RvT) van gezondheidszorgorganisatie Omring. Ze is opgeleid als anesthesioloog en heeft veel ervaring op het gebied van medische praktijkvoering, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Het nieuwe bestuurslid kijkt er naar uit om bij de innovatieve organisatie die Omring is haar ervaring in te brengen. “Samen met de partners in de regio kunnen we de beste zorg voor bewoners en cliënten van Omring en de gezondheidszorg en vitaliteit voor de inwoners dichtbij huis blijven organiseren”, aldus Floor Haak.

Bestuurstransfer van IKNL naar Maastro

Op 1 februari maakt Valery Lemmens de overstap van bestuurder bij IKNL naar de Raad van Bestuur bij topklinisch centrum en bestralingskliniek Maastro in Maastricht en Venlo. “Met de overgang van IKNL naar Maastro verruil ik de ene mooie, ambitieuze organisatie voor de andere, een stap naar een zorgorganisatie met directere verantwoordelijkheid voor passende patiëntenzorg in mijn geliefde regio”, aldus Lemmens.

