Kort zorgnieuws: VFC in Nij Smellinghe; Digitalisering bij Catharina, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een uitbreiding van de Virtual Fracture Care methode bij het Nij Smellinghe en de intensivering van digitalisering voor toegankelijke zorg in het Catharina. Verder ook aandacht voor de innovatie-campus van Brightlands, waar ook gewerkt wordt aan uitdagingen op het gebied van gezondheid.

Nij Smellinghe breidt VFC uit

Het Nij Smellinghe biedt patiënten met bepaalde ongecompliceerde botbreuken behandelingen aan volgens de Virtual Fracture Care methode. Deze patiënten kunnen met die methode, en de bijbehorende app, zelf thuis herstellen en oefeningen doen.

Onlangs heeft het ziekenhuis de VFC-methode uitgebreid voor een drie tal letsels, te weten een sleutelbeenbreuk bij volwassene, schouder uit de kom en sleutelbeen uit de kom. Tot nu toe zijn in het Nij Smellinghe 300 patiënten via de VFC-methode behandeld. Bijna niemand hoeft terug te komen naar het ziekenhuis.

Catharina en toegankelijke zorg

Het Catharina ziekenhuis wil door slimmer te werken en waar mogelijk nog meer te digitaliseren de komende jaren nog meer gaan anticiperen op de stijgende zorgvraag. Dat stelt het ziekenhuis in het jaarverslag over 2022. Een jaar dat overigens met en positief resultaat werd afgesloten. “Samen met de andere Santeon ziekenhuizen werken we verder aan een digitale oplossing voor integrale zorg thuis en in het ziekenhuis”, aldus Nardo van der Meer

Om ervoor te zorgen dat de zorg voor de inwoners in de regio beschikbaar blijft is er in 2022 veel tijd en energie besteed aan het versterken van onze regionale samenwerkingsverbanden. Samen met vijf andere ziekenhuizen, huisartsengroepen, verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg wordt proactief invulling gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord of IZA.

10 jaar innovatie op Brightlands

De Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen bestaat 10 jaar. Inmiddels werken meer dan 107 bedrijven op die campus aan innovaties en andere technologische ontwikkelingen, ook voor de gezondheidszorg van de toekomst. Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan is het jubileumprogramma Next ten gestart. Dat moet de inspiratiebron worden om verder te werken aan de uitdagingen op het gebied van circulariteit en gezondheid.

Volgend jaar zullen diverse zorggerelateerde innovaties die op de Brightlands Campus tot wasdom gekomen zijn, ook te zien zijn tijdens de ICT&health World Conference die van 14 t/m 16 mei plaatsvindt in het Mecc in Maastricht.

Digitale brieven in BovenIJ

In mei is het BovenIJ ziekenhuis gestart met het digitaal versturen van patiëntbrieven. Die kunnen vanaf nu direct via het patiëntenportaal Mijn BovenIJ ingezien worden. Op het moment dat een nieuwe brief voor een patiënt klaar staat, dan krijgt hij of zij daar per mail bericht van.

Het digitaal versturen van patiëntbrieven is een volgende stap in het verder verbeteren van de werkwijze van het BovenIJ. Daarmee moet het niet alleen makkelijker en overzichtelijker worden voor de patiënten, maar het draagt ook bij aan een efficiëntere werkwijze voor de zorgverleners.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.