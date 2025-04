KPN en Midden-Holland: op weg naar naar landelijke databeschikbaarheid

Digitale uitwisseling en beschikbaar stellen van data is cruciaal voor ketenzorg en netwerkzorg: lokaal, regionaal en landelijk. In Midden-Holland is hierin nu een belangrijke stap gezet. Zorg- en andere partijen, verenigd in Gedeelde Zorg, gaan samenwerken in het Health Exchange platform van KPN. De komende twee jaar rolt KPN met in eerste instantie 25 partijen een reeks concrete use cases uit: van eOverdracht, Proactieve Zorgplanning en Mentaal Gezondheidsnetwerk tot en met Acute zorg.

"We zijn de eerste regio in Nederland die het zo breed aanpakt, om echt tot een integraal platform voor samenwerking en databeschikbaarheid in de regio te komen”, stelt voorzitter Gedeelde Zorg Jeroen van den Oever. “Zorg, sociaal domein én welzijnsorganisaties doen mee. We zijn er trots op om zo direct een belangrijke bijdrage te leveren aan het Landelijk Dekkend Netwerk voor de zorg in Nederland.”

In de volle breedte

Een platform zoals Health Exchange platform is hierbij hard nodig om zorgaanbieders te ontzorgen, meent Teun van Bladel, product manager KPN Health. HEx maakt volgens Van Bladel gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de volle breedte mogelijk



“De zorgaanbieder moet op zoveel manieren en tussen zoveel systemen op basis van allerlei afsprakenstelsels, standaarden en technische afspraken uitwisselen, dat is bijna niet meer te doen. Maar de Wegiz en op Europees niveau de EHDS stellen het verplicht en er zijn IZA-afspraken. Nu kun je wel allerlei puntoplossingen gaan inzetten, maar een holistische aanpak past in dit geval beter, zodat je flexibel om kunt gaan met alle uiteenlopende speelvelden waar je onderdeel van bent.”



HEx moet die holistische aanpak bieden, stelt Mark van Dijk, bij KPN Health verantwoordelijk voor alles inzake databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling. “Zie het als basisvoorziening, waarmee je weg stapt van de status quo waarbij data moeilijk uit systemen te halen is.”

Van regionaal naar landelijk

KPN wil deze basisvoorziening uiteindelijk landelijk leveren. Na het afschieten van het landelijk EPD in 2011 kwam de focus op regionale samenwerking te liggen. Ook IZA legt daar de nadruk op. Van Dijk: “Daar spelen wij op in door regionale samenwerking te stimuleren via HEx. CumuluZ is het landelijke initiatief om tot één standaard te komen, hier spelen wij nu op regionaal niveau al op in en creëren zo hopelijk de facto uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk op basis van de standaarden en uitgangspunten die

door CumuluZ zijn gedefinieerd.”



In de regio Midden-Holland komt dit nu concreet bijeen, in de samenwerking tussen KPN en 25 partijen binnen Gedeelde Zorg, Vooral zorginstellingen, maar ook het sociaal domein en welzijnsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Want er zijn ook uitwisselingen tussen bijvoorbeeld schuldhulpverleningsinstanties en ggz-instellingen.

Echte netwerkzorg

Programmamanager Robbert-Jan de Jong van Gedeelde Zorg benadrukt het belang van ontsluiting voor het hele zorgveld. “Nu zie je meestal nog primaire uitwisseling binnen de zorg. Maar ook het sociaal domein moet aangesloten worden, ook gemeenten en ook verpleegkundigen die als zzp’er actief zijn. Anders blijft alles binnen de eigen ketens actief en is er niet echt netwerkzorg. Dan blijven ketens langs elkaar communiceren en raken ze elkaar af en toe bij toeval.”



“Willen we naar databeschikbaarheid toe werken, dan moeten we als zorg en ICT-leveranciers buiten onze eigen grenzen durven kijken", vult Van Bladel aan. “Wat voor één zorgverlener een kleine extra stap is, kan voor een ander in het netwerk een wereld van verschil maken.”

