Kwaliteit van bestaan centraal in Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg

Met het nieuwe Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg ‘Samen voor kwaliteit van bestaan’ zetten overheid en zorgsector gezamenlijk in op betere, toegankelijke zorg en ondersteuning voor ouderen. Centraal staat de kwaliteit van bestaan, ongeacht of iemand thuis woont of in een verpleeghuis. De afspraken, opgesteld in samenwerking met zorgorganisaties, gemeenten, professionals en ouderenvertegenwoordigers, worden nu aan de achterban voorgelegd.

Het akkoord bevat onder meer afspraken over betere aansluiting van Wlz-zorg thuis op de behoeften van ouderen, snellere toegang tot het verpleeghuis voor de meest kwetsbaren, en het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. Ook is afgesproken dat de administratieve lasten voor zorgverleners omlaag moeten en dat gegevensuitwisseling efficiënter en veiliger wordt ingericht. Technologie speelt hierin een belangrijke rol.

Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg

Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, zijn afspraken gemaakt over het verminderen van administratieve lasten, verbeteren van gegevensuitwisseling en het benutten van digitale middelen. De inmiddels opgestapte staatssecretaris Vicky Maeijer (VWS) noemde het akkoord “een belangrijke stap richting passende zorg en ondersteuning voor iedere oudere”.

“Ik ben blij dat we een aantal concrete afspraken hebben gemaakt die echt gaan helpen in de dagelijkse zorgpraktijk. Zo krijgen ouderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben en bij hen past, ook als de kwetsbaarheid toeneemt. Zorgverleners krijgen met deze afspraken meer ruimte om hun mooie werk te kunnen doen en mantelzorgers krijgen betere ondersteuning om hun waardevolle bijdrage vol te kunnen houden", aldus de staatssecretaris die eerder deze week, met de val van het kabinet haar functie ter beschikking gesteld heeft. Wie haar post tot aan de verkiezingen gaat waarnemen is op dit moment nog niet bekend.

Herziening ouderenzorg

Vorig jaar, voorafgaand aan het debat over de toekomst van de ouderenzorg, deelde brancheorganisatie ActiZ een aantal aandachtspunten voor de toekomst van de ouderenzorg met de betrokken bewindslieden. Daarin werd onder andere de noodzaak benadrukt van een herziening van de ouderenzorg in Nederland. ActiZ pleitte onder andere voor een verschuiving van 'zorgen vóór' naar 'zorgen dát', waarbij preventieve zorg en ondersteuning vanuit de eerste lijn en het sociaal domein centraal staan.

Ook adviseerde ActiZ om 1,23 miljard euro extra loonruimte beschikbaar te stellen voor zorgmedewerkers, zodat marktconforme loonafspraken mogelijk zijn. Daarnaast werd het belang van het verlagen van administratieve lasten en het anders organiseren van de zorg om de gevolgen van de vergrijzing en arbeidsmarktkrapte op te vangen benadrukt.

Gezamenlijk uitvoeren het doel

De betrokken partijen spreken hun vertrouwen uit in het gezamenlijk uitvoeren van dit akkoord. De gedeelde ambitie: toegankelijke, persoonsgerichte en duurzame ouderenzorg, waarin de kwaliteit van leven en menswaardigheid van ouderen altijd voorop staan.

Organisaties die actief hebben deelgenomen aan het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg zijn: ActiZ, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Seniorencoalitie, Sociaal Werk Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, MantelzorgNL, Zorgthuisnl, Verenso, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg én het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.