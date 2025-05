Kwart geboortezorgorganisaties kan digitaal gegevens uitwisselen

Bij een kleine kwart van de landelijk bij VIPP Babyconnect aangesloten organisaties is het momenteel mogelijk om gestandaardiseerd digitaal gegevens uit te wisselen. Dat blijkt uit een monitor van het VIPP-programma voor de geboortezorg. Sommige aangesloten regio’s zijn verder dan andere regio’s. Zo zit Limburg al op bijna 50 procent en Rijnmond op ruim 40 procent.

VIPP Babyconnect is in 2019 opgestart om veilige en standaard uitwisseling van gezondheidsgegevens voor moeder en kind te versnellen. Het doel is betere zorg omdat gegevens op tijd bij de juiste zorgprofessional bekend. In de praktijk blijkt volgens VIPP Babyconnect dat het lastig en complex is om de benodigde standaarden en technologie te ontwikkelen, alle betrokken stakeholders op één lijn te krijgen en van pilot naar implementatie op grote schaal te gaan. Oorzaken zijn onder meer uiteenlopende architecturen van zorginformatiesystemen en werkwijzen die met elkaar moeten communiceren.

Werking in praktijk

Tijdens de Klik & Connect-bijeenkomst van VIPP Babyconnect op 18 maart toonde het programma aan dat digitale gegevensuitwisseling in de praktijk werkt. Gegevens die aan de ene kant worden gepubliceerd, kunnen aan een andere kant worden geraadpleegd. Dit kan in het hele netwerk van betrokken zorgverleners. Op 8 mei was er nog een Klik & Connect-bijeenkomst. Op 18 juni is de laatste Klik & Connect bijeenkomst en de verplichte landelijke eindgebruikerstoets.

De monitor van VIPP Babyconnect toont de voortgang van de gestelde vier outcome-doelen per regionaal partnerschap én landelijk.

De monitor van VIPP Babyconnect toont nu ook de voortgang van de voor alle VIPP-programma’s gestelde vier outcome-doelen per regionaal partnerschap. Dit is te zien per regionaal partnerschap én landelijk. De outcome-doelen zijn verdeeld in:

Medicatieveiligheid. Patiënt centraal. Digitale overdracht. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken.

Met name outcome-doelen 1 en 3 tonen over de hele linie vooruitgang.



Monitor periodiek bijgewerkt

De monitor baseert zich op de voor digitale gegevensuitwisseling benodigde datakoppeling en koppeling voor gegevens inzien (raadplegen). Beide koppelingen moeten geactiveerd worden bij zowel de softwareleverancier van een zorginformatiesysteem als de leverancier van de viewer. Op basis hiervan wordt de monitor periodiek bijgewerkt. Hoewel deze verificatie nog niet voor alle softwareleveranciers is afgerond, is volgens VIPP Babyconnect vooruitgang zichtbaar. De landelijk gerealiseerde 24,1 procent zou elke dag stijgen, aldus het VIPP-programma.



Om voor de subsidie in aanmerking te komen, is in de beleidsregel VIPP Babyconnect vastgelegd dat per partnerschap ten minste 70 procent van de aangesloten zorgorganisaties het outcome-doel moeten behalen. De toetsing van de outcome-doelen is vastgelegd in het Handboek toetsingscriteria.