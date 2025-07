Laatste Benchmark Ketenzorg InEen: ouderenzorg volop in ontwikkeling

InEen stopt na 15 jaar met de Benchmark Ketenzorg. De ketenzorgprogramma’s voor hart- en vaatziekten, astma, diabetes, en COPD hebben namelijk het optimale resultaat bereikt. Daardoor heeft het volgens InEen geen nut meer om landelijke data te blijven vergelijken. Maar één ketenzorgprogramma is nog wel volop in ontwikkeling: ouderenzorg. Dat bleek uit de allerlaatste benchmark, die is gebaseerd op gegevens uit 2024.

In verslagjaar 2023 werd voor het eerst het programma ouderenzorg meegenomen in de InEen Benchmark Ketenzorg. Ook voor het jaar daarna, 2024, zijn de gegevens over ouderenzorg uitgevraagd. In totaal leverden 31 zorggroepen data aan van 28.342 personen van 75 jaar en ouder.



Uit deze gegevens bleek dat het aandeel mensen met geheugenproblemen ten opzichte van 2023 was gestegen met 14 procent. Daarnaast werd uit de cijfers duidelijk dat het aantal 75+’ers dat aan advanced care planning deed toenam met 24 procent. De relatieve hoeveelheid kwetsbare 75+’ers nam toe met 10 procent, dementie werd 11 procent vaker gezien en osteoporose werd 10 procent vaker vastgesteld dan een jaar eerder. Hieruit concludeert InEen dat huisartsen deze groep patiënten beter zijn gaan monitoren.

Andere ketenzorgprogramma’s

Over dezelfde periode worden in de ketenzorgprogramma’s die al langere tijd lopen slechts kleine schommelingen gezien (hart- en vaatziekten, astma, diabetes, en COPD). Volgens InEen bevestigt deze bevinding dat de Benchmark Ketenzorg (vrijwel) geen toegevoegde waarde meer heeft voor regionale huisartsenorganisaties die in hun regio verantwoordelijk zijn voor het organiseren van chronische zorg. Verschillende organisaties hebben InEen gevraagd om voor 2026 nog steeds een aantal indicatoren vast te stellen, zodat deze organisaties deze indicatoren zelfstandig kunnen monitoren.



InEen zal geen benchmark meer maken over 2025 of latere jaren. Volgens InEen is dat namelijk niet meer nodig, omdat op meerdere plekken in Nederland al wordt geëxperimenteerd met een andere, meer geïntegreerde ondersteuning van ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Hoe die nieuwe beweging op landelijk niveau vorm kan krijgen, wordt onderzocht door InEen en ketenpartners. Daarbij wordt ook bekeken welke wijze van monitoring het leren van elkaar optimaal bevordert en daarmee de kwaliteit van zorg verder verbetert.

Ketenzorg cure en care

In 2021 vertelden Maurice van den Bosch (Antoni van Leeuwenhoek) en Jolanda Buwalda (Omring) in ICT&health over het belang van ketenfinanciering en contractinnovatie voor het succesvol organiseren van ketenzorg tussen cure en care. Dit begint bij samenwerkingen en procesvernieuwing, waarin technologie een faciliterende rol speelt.

Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg

Onlangs is een nieuw Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLA) aangekondigd door voormalig staatssecretaris voor VWS Vicky Maijer. Het akkoord heeft de titel ‘Samen voor kwaliteit van bestaan’ gekregen en beschrijft hoe de zorgsector en overheid gezamenlijk gaan werken aan betere, toegankelijke zorg en ondersteuning voor ouderen. De focus ligt – zoals de naam van het akkoord al suggereert – op de kwaliteit van bestaan, onafhankelijk van of een ouder iemand in een verpleeghuis of thuis woont.