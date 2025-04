Lab21 legt focus op aandacht voor digivaardigheden in (zorg)onderwijs

Begin 2024 verspreidde de Coalitie Digivaardig in de zorg een brandbrief, waarmee docenten werden opgeroepen om sneller digivaardigheden op te nemen in het (mbo)-onderwijs voor zorg en welzijn. Thóra Eymundsson, medewerker van Lab21 van Hogeschool Windesheim, pakte de handschoen op. “We hebben de afgelopen tijd veel stappen gezet.”

Lab21 is het didactische innovatielab van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim. “Tot dit domein behoren onder meer de pabo, de CALO en de tweedegraads lerarenopleidingen, inclusief de docentenopleiding Gezondheidszorg en welzijn”, vertelt Eymundsson in ICT&health 2. Studenten aan deze laatste opleiding zijn na diplomering bevoegd om les te geven aan zorgopleidingen, onder meer in het (v)mbo.



“Zij leiden straks zorgprofessionals van de toekomst op”, vervolgt Eymundsson. “Dus is het belangrijk dat ze zelf voldoende digivaardig zijn.” Lab21 ondersteunt in dat kader docenten en studenten bij de didactische inzet van innovaties (met een digitale component) in het onderwijs. Ook kunnen zij in het lab experimenteren met onder andere VR-brillen, 3D-printers, interactieve schermen en robots.

Studenten overschatten zichzelf

De brandbrief droeg bij aan een gevoel van urgentie, vertelt Eymundsson. In het dagelijks bestuur van Lab21 werd de brief besproken. “In dit bestuur zitten vertegenwoordigers van alle afdelingen. Zij hebben de brief vervolgens meegenomen naar hun achterban: de docenten van de vakgroepen.”



Eymundsson ging zelf ook met docenten in gesprek. “Die zien wel dat studenten soms best wat digivaardigheden missen. Maar studenten zelf zijn zich daar niet altijd van bewust. Ze denken: ik kan toch best een verslag maken in Word? Of iets opzoeken op internet? Maar ze missen de finesses. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe je op een handige manier een inhoudsopgave maakt in Word. Of ze denken nauwelijks na over online veiligheid. Daarnaast zien we ook wel studenten die wat angst hebben voor digitale ontwikkelingen.”

Goed toepassen ICT

Eymundsson vertelt dat studenten aan de lerarenopleidingen vooral leren om ICT toe te passen in hun onderwijs, didactische keuzes te maken met betrekking tot het gebruik hiervan. “We vertrouwden er tot voor kort op dat het met hun digitale basisvaardigheden wel goed zat. Zo werd Office bijvoorbeeld bekend verondersteld. Daar zijn nu interventies op gezet.”



Eymundsson vindt het belangrijk dat er in de hele onderwijsketen meer aandacht komt voor digivaardigheden: hoger onderwijs, mbo, voortgezet onderwijs en basisonderwijs. “In Lab21 beginnen wij met de professionalisering van onze eigen docenten. Zij geven hun kennis door aan de studenten.” Ze ziet dat sommige vakgroepen, waaronder die van de docentenopleiding Gezondheidszorg en welzijn, regelmatig leuke werkvormen inzetten om de digivaardigheid van studenten bevorderen. “Onze verwachting is dat studenten deze werkvormen op hun beurt delen met hun eigen leerlingen.”



Ook stelt Eymundsson vast dat veel docenten behoorlijk digivaardig zijn, al geldt dit natuurlijk niet voor iedereen. “De vragen waarmee docenten bij ons aankloppen, verschillen nogal. De een wil hulp bij het aanmaken van een mappenstructuur in de elektronische leeromgeving, de ander wil meer weten van zorgtechnologie. Wij geven ze gerichte tips én informatie. Zo stuur ik altijd alles door wat ik ontvang van de Coalitie Digivaardig in de zorg.”

