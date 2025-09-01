'Landelijk dekkend netwerk medische-drones in 2031'

Er komt een landelijk onderzoek naar de inzet van drones voor het vervoer van bloed, medicatie en medische monsters. Het doel: sneller en duurzamer transport mogelijk maken, waarbij drones files omzeilen en de kortste routes vliegen. Daardoor kunnen laboratoriumuitslagen eerder beschikbaar zijn en ontvangen patiënten sneller passende zorg. ANWB Medical Drones heeft hiervoor samen met medische en technische partners een samenwerkingsverband opgericht. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is als regionale partner aangesloten bij het landelijk consortium.

De samenwerkingspartners hebben de ambitie om in 2031 een landelijk dekkend dronenetwerk te realiseren. Dit wordt de komende jaren stap voor stap opgebouwd, waarbij landelijke luchtverkeersregels noodzakelijk zijn. In de regio van het Jeroen Bosch worden vanaf 2027 de eerste dronevluchten verwacht.

Sneller en duurzamer

Drones zijn een goed alternatief voor vervoer over de weg, dat vaak trager, duurder en minder duurzaam is. “Nu rijden koeriers meerdere keren per dag tussen het JBZ en onze JBZ Dichtbij-locaties en samenwerkingspartners in onder meer Geldrop en Uden,” vertelt Joost van de Mortel, manager Zorg & Bedrijfsvoering in het JBZ.



Met drones kunnen medische goederen zoals bloed voor transfusies, medicijnen en monsters voor laboratoriumonderzoek veel sneller worden vervoerd dan via de weg. Doordat drones geen hinder ondervinden van files of omwegen, zijn testresultaten eerder beschikbaar. Dat versnelt het stellen van diagnoses en het starten van behandelingen. Vooral bij infectieziekten is dat cruciaal: hoe sneller bekend is welke bacterie of virus een patiënt ziek maakt, hoe sneller artsen kunnen ingrijpen met de juiste zorg.

Uitwisselen ervaringen

Jeroen Bosch Diagnostiek, het onderdeel van het JBZ dat verantwoordelijk is voor laboratoriumonderzoek, neemt deel aan de landelijke overleggen met andere ziekenhuizen en partners. Daarin worden ervaringen en inzichten uitgewisseld.

ANWB Medical Drones is onderdeel van ANWB Medical Air Assistance, het bedrijf dat al 30 jaar de traumahelikopters in Nederland inzet. De drones worden op afstand bestuurd en zijn de afgelopen jaren uitgebreid getest. Nu zijn ze klaar om hun waarde te bewijzen voor de zorg in Nederland.

Minutenkwestie

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein onderzoekt sinds 2022 de mogelijkheden voor de inzet van medische drones voor het overbrengen van medische materialen zoals bloedmonsters en biopten. Het vervoer tussen Nieuwegein, Utrecht, Houten en Woerden is dan nog slechts een minutenkwestie.



Regelgeving was toen nog de belangrijkste drempel voor de structurele inzet van drones. Voor elke vlucht moest een aparte vliegvergunning worden aangevraagd maar vanaf begin 2023 veranderde de Europese regelgeving en kan ieder ziekenhuis een permanente vliegvergunning aanvragen.



Eerder deze maand werd bekend dat Isala ziekenhuis (Zwolle, Meppel) de volgende fase start van een in 2020 begonnen experiment met medische drones. De testvluchten waren onderdeel van het Medical Drone Service initiatief. De vernieuwde medische drone zal onder meer bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal vervoeren. Partners in het project zijn onder meer ANWB, PostNL, Erasmus MC, Sanquin en KPN. Het doel is om te bewijzen dat drones dit vervoer sneller en efficiënter kunnen uitvoeren dan over de weg mogelijk is.

