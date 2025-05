Lasertechniek verbetert behandeling vernauwde beenslagaders

Jaarlijks melden zich bij ziekenhuis Rijnstate zo’n 2000 patiënten met pijnklachten aan benen en voeten, vaak veroorzaakt door vernauwde beenslagaders. Hoewel dotterbehandelingen doorgaans wel helpen, keert bij 20 procent van de patiënten de vernauwing binnen een jaar terug. Twee technisch geneeskundigen, Lennart van de Velde en Lisa Rutten, uit het Vaatcentrum zoeken met behulp van een innovatieve lasertechniek, Optische Coherentie Tomografie (OCT), naar nieuwe oplossingen voor nauwkeuriger en duurzamer ingrijpen.

In ziekenhuis Rijnstate wordt sinds kort een nieuwe technologie toegepast om vernauwingen in de beenslagaders beter in kaart te brengen. Bij de patiënten met ernstige pijnklachten aan benen en voeten genezen wonden niet altijd omdat de bloeddoorstroming ernstig belemmerd is. De oorzaak blijkt vaak een vernauwing in de bovenbeenslagader.

Om te begrijpen waarom de vernauwingen terugkeren, zijn Van de Velde en Rutten een onderzoek gestart met behulp van Optische Coherentie Tomografie (OCT). Deze techniek gebruikt infrarood licht en een piepklein laserlampje aan een draad om de binnenkant van het bloedvat in detail te bekijken. “De OCT-beelden zijn scherper dan die van traditionele angiografie. Daardoor kunnen artsen preciezer werken”, vertelt Lisa Rutten.

Aangepast behandelplan

In de helft van de gevallen leidde dat tot een aangepast behandelplan. Hoewel de techniek tijdrovend en kostbaar is, biedt het wel uitzicht op een duurzamer resultaat. De methode is al langer in gebruik bij hartpatiënten en wordt nu ook bij de beenslagaders ingezet. Van de Velde heeft financiering gekregen voor vervolgonderzoek in het onderbeen, waar terugkerende vernauwingen nog vaker voorkomen – tot wel 40 procent. Er worden mogelijke oorzaken onderzocht: van de lengte van de stent tot de doorsnede van de gebruikte ballon.

De studies zijn een samenwerking tussen Rijnstate en de Universiteit Twente, met nauwe afstemming tussen de afdelingen Radiologie en Vaatchirurgie. Lisa Rutten hoopt eind dit jaar te promoveren op de onderzoeksresultaten.

Eind 2023 was er nog een andere succesvolle studie. Toen zijn onderzoekers van de Universiteit Twente en het Radboudumc erin geslaagd om minuscule, magnetisch bestuurde, robotjes door een smal bloedvat te laten 'zwemmen'. Een bijzondere prestatie die nog indrukwekkender werd doordat de zogenoemde millirobots zowel met de bloedstroom mee als er tegen de stroom in door de ader konden bewegen. Voor deze proef hadden de onderzoekers een testopstelling gemaakt van een losgemaakte aorta met nieren.