Logis.P neemt Promed Audiovisueel over

Promed lost audiovisuele uitdagingen voor organisaties op. Van presentatiesystemen en geluidsinstallaties tot aan oplossingen voor narrowcasting en videoconferencing. Logis.P biedt al meer dan tien jaar oplossingen voor Patient Flow Management en zorgt voor een optimale patiëntenstroom binnen zorginstellingen.

Succesvolle combinatie

Het portfolio van Promed sluit goed aan op de toepassingen van Logis.P. Dat is in de praktijk ook al gebleken. Diverse ziekenhuizen, waaronder o.a. het Leids Universitair Medisch Centrum, Reinier de Graaf Gasthuis, Treant Zorggroep en Zuyderland maken al succesvol gebruik van de oplossingen van zowel Logis.P als van Promed.

Samen met het ontwikkelteam van Logis.P kan Promed de narrowcasting software naar een hoger platform tillen. Ziekenhuizen en zorginstellingen zullen hier veel efficiëntie voordelen uit halen. De verdergaande integratie van audiovisuele inrichtingen en IT biedt innovatieve en duurzame oplossingen. Presentatiesystemen en videoconferencing gekoppeld met informatieschermen, agendakoppelingen en ruimtereserveringen vormen steeds vaker één gecombineerd systeem die met eenvoudige bediening overzichtelijk en tijdbesparend is. Die worden onder nu onder één dak samengevoegd.

Meerwaarde voor patient journey

Goede en actuele informatievoorziening is een randvoorwaarde voor een efficiënt en gastvrij bezoek aan het ziekenhuis. Het kunnen tonen van actuele wacht- en uitlooptijden draagt bij aan een positieve bezoek ervaring en patiëntbeleving.

“We zien een toename in het gebruik van smartphones bij het aanmeld- en informatieproces. Met onze Smart Visit oplossing ondersteunen we die al voor ziekenhuizen. Maar we vinden het belangrijk om inclusieve oplossingen te bieden, waarbij ook mensen die (nog) geen smartphone gebruiken kunnen worden voorzien van goede en actuele informatie. Met de toevoeging van Promed verbreden we ons portfolio ook met deze mogelijkheid”, aldus Remco van Duuren, directeur van Logis.P.

“Tijdens de jarenlange samenwerking is gebleken dat de bedrijven elkaar naadloos aanvullen. Door het samengaan wordt dit versterkt en ontstaat een belangrijke totaalleverancier van audiovisuele inrichtingen met specialisme op het gebied van patiëntenlogistiek inclusief narrowcasting”, voegt Bert Smit daar aan toe. Hij is samen met Greetje Knol de eigenaar en oprichter van Promed.

Flexibel ruimtegebruik

Een andere trend waardoor de oplossing nieuwe mogelijkheden biedt is dat gebouwen – ook in de zorg- steeds dynamischer en flexibeler worden gebruikt. Zo rouleren zorgverleners en artsen regelmatig tussen spreek- en behandelkamers. Om te waarborgen dat daarbij zowel de arts, als de patiënt in de juiste (wacht)ruimte beland is eveneens goede informatievoorziening nodig.

Kleine interactieve displays bij de (behandel)kamers die dynamisch tonen welke afdeling-/specialist gebruik maakt van de ruimte zorgt -in combinatie met de Wachtruimte routering van Logis.P- voor optimale ondersteuning van flexibel ruimtegebruik.