Logistieke robot getest bij het Elkerliek ziekenhuis

Samen met Ambyon en Brainport Development is bij het Elkerliek ziekenhuis de afgelopen tijd een pilot uitgevoerd met het inzetten van een logistieke robot voor de ondersteuning van zorgprofessionals in het ziekenhuis. Met de robot werd in een test-setting medicatie vervoerd tussen de ziekenhuisapotheek en twee verpleegafdelingen. Doel van de pilot was het opdoen van kennis en ervaring die gebruikt kunnen worden om de robot verder te ontwikkelen.

De logistieke robot die in het Elkerliek ziekenhuis getest werd, was speciaal ontworpen om medische materialen veilig, efficiënt en vooral ook zelfstandig te vervoeren. De nadruk lag bij het verlichten van de werkdruk van zorgprofessionals door tijdrovende en routinematige taken over te nemen.

Logistieke robots in ziekenhuizen en apotheken

De afgelopen jaren hebben robots op steeds meer plekken in de ziekenhuiszorg hun intrede gemaakt. We kennen natuurlijk allemaal d chirurgische robots die al meer dan een decennia ingezet worden ter ondersteuning van chirurgen en hun meerwaarde, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van complexe chirurgische ingrepen met meer precisie, al vaker bewezen hebben.

Daarnaast zijn er ook al apotheken die gebruikmaken van logistieke robots, met name om de uitgifte van medicijnen, 24/7, mogelijk te maken. Dat biedt zowel voordelen voor patiënten als het apotheekpersoneel. De robot neemt apotheekmedewerkers veel werk uit handen waardoor zij meer tijd hebben voor patiënten die meer aandacht of uitleg nodig hebben over hun medicatie.

Veilig, slim en effectief

De logistieke medicatierobot, ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologie op het gebied van robotica en AI, die in het Elkerliek getest is, was zo ontworpen dat hij zich zelfstandig en veilig door de ziekenhuisgangen kon voortbewegen. De robot beweegt zich op een natuurlijke manier tussen patiënten, bezoekers en medewerkers, zonder dat de bestaande infrastructuur aangepast hoeft te worden. Dankzij de intuïtieve bediening is de robot eenvoudig te integreren in het dagelijkse werkproces van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Tijdens de pilot zagen zorgmedewerkers duidelijke voordelen, vooral tijdens diensten waarin minder logistieke ondersteuning beschikbaar is. De robot blijkt een waardevolle aanvulling voor de medicatielevering buiten reguliere werktijden, een taak die anders bij afdelingsassistenten terechtkomt. Naast medicatie kan de robot ook andere essentiële items vervoeren, zoals laboratoriummonsters, wondmaterialen of maaltijden. Daarmee is hij breed inzetbaar binnen het ziekenhuis.

Technologie afgestemd op de praktijk

Het project draait niet alleen om technische innovatie, benadrukt Marloes van der Burgt, Human-Robot Interaction Engineer bij Ambyon. “De robot moet naadloos aansluiten op het zorgproces én gebruiksvriendelijk zijn. Daarom betrekken we zorgverleners actief bij het ontwerp en de testfase.” Door in gesprek te gaan met verpleegkundigen en andere gebruikers wordt de robot ontwikkeld vanuit hun dagelijkse praktijk, met oog voor efficiëntie én draagvlak.

“Met de toenemende druk op zorgpersoneel moeten we nu investeren in slimme oplossingen die tijd vrijmaken voor directe patiëntenzorg. Technologieën zoals deze robot kunnen helpen om essentiële taken over te nemen, zodat de menselijke maat in de zorg behouden blijft, ook bij personeelskrapte”, vertelt Christian Vader, ziekenhuisapotheker en medisch manager.