Logistieke robot verlicht werkdruk in St. Antonius

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht heeft er sinds kort een nieuwe medewerker bij: de Swiftbot. Deze nieuwe logistieke robot haalt op verschillende poli’s materiaal op dat naar Nieuwegein moet worden gebracht voor pathologisch onderzoek. Zo houden de menselijke medewerkers meer tijd over voor andere belangrijke werkzaamheden.

Drie keer per dag rijdt de robot een vaste ronde door het ziekenhuis in Utrecht om weefsels of cellen op te halen die voor onderzoek naar de afdeling Pathologie in Nieuwegein gebracht moeten worden. Bij de poli Dermatologie moet bijvoorbeeld een biopt van een moedervlek worden opgehaald. Zodra een medewerker het biopt in de robot heeft gelegd, rijdt de robot verder naar de volgende poli om daar materiaal op te halen. Wanneer de robot alle afdelingen heeft bezocht, brengt hij het materiaal naar de bode. Die brengt het vervolgens naar de afdeling Pathologie in Nieuwegein. Daar wordt het materiaal onderzocht.

Werkdruk verlichten

De Swiftbot neemt de menselijke logistieke medewerkers werk uit handen. Zo houden zij meer tijd voor bijvoorbeeld het wegbrengen van bestellingen. Thijs Koenraadt, medewerker Facilitaire Zaken, is nauw betrokken bij dit project. Hij vertelt: “De komende weken loopt er nog een logistiek medewerker mee met de Swiftbot om collega’s op de poli te helpen bij het gebruik van de robot. Binnenkort zul je de robot op steeds meer poli's tegenkomen.”

De Swiftrobot haalt pathologisch materiaal op bij de verschillende poli's.

Robot SAM

De Swiftbot is niet de enige ondersteunende robot in het Utrechtse ziekenhuis. Robot SAM werkt er al sinds begin vorig jaar. Deze robot desinfecteert in een kwartier patiëntenkamers in het ziekenhuis op een milieuvriendelijke wijze. Dit doet hij door UV-licht door de kamer te stralen, waardoor de ruimte volledig wordt gedesinfecteerd.

Als robot Sam bezig is met desinfecteren wordt een patiëntkamer afgesloten. Op de deur hangt dan een poster met de waarschuwing ‘niet betreden, straling’. Wie door het raampje van de deur kijkt ziet dat er blauw licht door de kamer schijnt, want robot SAM draait zorgvuldige diverse rondjes door de kamer. De technologie achter SAM-UVC is gecertificeerd effectief tegen bacteriën, schimmels en virussen, waaronder SARS-CoV2. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de UV-C-straling die SAM afgeeft DNA- en RNA-structuur van bacteriën, virussen, schimmels en gisten ontwricht en deactiveert. UV-C is volgens Loop Robots veilig in gebruik en laat geen oppervlakteresten achter.

Sociale robots

Naast deze praktische robots zijn ook de sociale robots in opkomst in de zorg. In 2020 onderzocht Roel Boumans, destijds student aan de TU Delft, of deze robots ook konden worden ingezet voor het verlichten van de administratieve takenvan het zorgpersoneel. Dit deed hij door de robot vragenlijsten over ziekteverschijnselen te laten afnemen bij echte patiënten. De antwoorden die de robot registreerde werden vergeleken met antwoorden die door zorgmedewerkers verzameld waren. Daaruit bleek dat de gegevens nauwelijks verschilden. Ook werd de interactie met de robot hetzelfde beoordeeld als een bezoek met een menselijke zorgverlener.