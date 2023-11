Lokalisatietechniek met magneetzaadje voor borstsparende operaties

“Voorheen kreeg de patiënt vooraf een metalen lokalisatiedraad in de borst geplaatst om de plek van de tumor aan te geven”, legt Arnold Elsen, radioloog bij Tjongerschans uit. De draad kan uitsteken en gaan bewegen. Dat leidde tot pijn een stress bij de patiënt. In het slechtste geval kon de draad zelfs losraken uit de borst. Met Pintuition heeft de patiënt daar dus geen last meer van.

Magneetzaadje

Met de nieuwe lokalisatietechniek wordt een magnetisch zaadje geplaatst op de plek van de niet te voelen tumor in de borst. Het zaadje zelf is onvoelbaar en wordt door de radioloog onder plaatselijke verdoving ingebracht. Tijdens de operatie zoekt de chirurg het magneetzaadje op. Zodra het magneetzaadje is opgespoord, geeft het op de millimeter nauwkeurig aan waar het zaadje zich bevindt.

Ingrid Kappers, chirurg in Tjongerschans: “Met deze techniek hebben we meer mogelijkheden om de afwijking te benaderen en kan een beter cosmetisch resultaat worden behaald.” De Pintuition techniek is de afgelopen jaren ontwikkeld door Sirius Medical.

Meerdere tumoren

De ziekenhuizen Antonius en Tjongerschans zijn gezamenlijk opgetrokken in de keuze voor deze nieuwe lokalisatietechniek. Ze wilden n de regio op een uniforme manier gaan werken en hebben beiden systemen getest. Na een evaluatie hebben beide ziekenhuizen gezamenlijk besloten om met de lokalisatietechniek Pintuition te gaan werken. Overigens betekent deze nieuwe werkwijze niet dat de techniek met het draad volledig uit de ziekenhuizen verdwijnt. Als er twee of meerdere tumoren binnen vier centimeter van elkaar in de borst zitten, kan alsnog de draad worden ingezet naast het magneetzaadje van Pintuition.

Logistieke voordelen Voor de patiënt en het ziekenhuis zijn er ook logistieke voordelen. Doordat het Pintuitionzaadje langer van tevoren kan worden geplaatst, is de planning bij de radioloog en het gelijktijdig plannen van de patiënten op de operatiekamer niet meer nodig. Er kan efficiënter worden gewerkt. Radiologie probeert het plaatsen van het magneetzaadje te combineren met andere afspraken in het ziekenhuis zodat de patiënt niet apart langs hoeft te komen. Voor de OK levert het ook tijdswinst op omdat er niet meer hoeft worden gewacht op patiënten bij wie op de ochtend voor de operatie de draad wordt geplaatst.