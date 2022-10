Luscii lanceert ontwikkelplatform voor thuismonitoring

Het nieuwe ontwikkelplatform stelt zorgprofessionals in staat om, na een digitale cursus met speciale zelfbouw-software, zelf thuismonitoring programma’s ontwikkelen zonder dat Luscii er nog voor nodig is. Een revolutie in zorg ICT noemt Luscii het. En een stap die aansluit bij de missie die oprichter Daan Dohmen voor ogen heeft.

“Het mogelijk maken dat zorgverleners nu zelf hun eigen digitale zorg kunnen maken, is mijn missie. Zoals ik in het cover-artikel van ICT Health vertelde, wil ik helpen creativiteit en lol terug te brengen op de werkvloer in de zorg. Deze Builder is daarin in mijn ogen een wezenlijke stap om als zorgverlener zelf je eigen toekomst te creëren!”, aldus Dohmen.

Ontwikkelsoftware voor thuismonitoring

Tijdens de coronapandemie is aangetoond wat er gebeurt als je de creativiteit van artsen en verpleegkundigen weet aan te boren. Zij zitten vol met ideeën om de zorg te verbeteren. Veel van die ideeën vinden de weg naar de werkvloer helaas niet. Dit komt onder andere doordat de ICT systemen waarmee de zorg moet werken doorgaans weinig flexibel zijn.

“Dokters en verpleegkundigen zijn afhankelijk wat ontwikkelaars of ICT ze bieden aan mogelijkheden. Dit terwijl we privé de hele dag zelf apps gebruiken die we zelf installeren en ook zelf kunnen maken. Wij willen die vrijheid nu ook aan de zorg geven. Ze kunnen zo hun ideeën realiseren zonder afhankelijk te zijn van anderen. Zelfs niet van ons”, vertelt Dohmen.

Met het gisteravond in Amsterdam gepresenteerde Certified Luscii Medical Developer Program kunnen zorgverleners nu zelf thuismonitoring programma’s ontwikkelen. Daarvoor is geen technische kennis nodig, alleen een certificaat die na een digitale cursus uitgereikt wordt.

Luscii Builder

Bij de ontwikkeling van een thuismonitoring programma wordt gebruik gemaakt van de Luscii Builder. Vervolgens kunnen zorgverleners zelf meetwaarden of vragen kiezen en content voor zelfzorg of educatie toevoegen. Algoritmen kunnen in Luscii ingeregeld worden. Denk an het sturen van alarmmeldingen naar het EPD of de patiënt op een speciale timeline inzicht te geven in zijn of haar zorgpad.

“Wij gebruikten Builder zelf al om tegen betaling thuismonitoring programma’s te maken voor artsen en verpleegkundigen. Door dit nu open te gooien, zijn wij niet meer nodig. Dat is goedkoper. En leuker. Want zorgorganisaties in zowel de eerste, tweede of derde lijn kunnen nu zelf met hun eigen creativiteit aan de slag”, vertelt Loes Vecht MD en clinical lead Luscii.

Cursus en certificaat

Voor toegang tot het ontwikkel platform en de zelfbouw-software is een certificaat nodig. Dat wordt na het volgen van een digitale cursus uitgereikt. Die cursus duurt zeven weken en in die tijd worden zorgverleners bijgespijkerd over alles wat ze moeten weten om zelf thuismonitoring te ontwikkelen en implementeren. Naast de techniek is er ook aandacht voor thema’s als compliance en studies.

Inschrijven voor de cursus kan per direct. Zelfgebouwde programma’s kunnen voor de eigen organisatie kosteloos gebruikt worden. Na een toets op veiligheid, kwaliteit en privacy kunnen ze bovendien via de Luscii Library gedeeld worden met zorgorganisaties in de 12 landen waar de app gelanceerd is. 70% van de opbrengsten ervan gaan terug naar de medical developer die het thuismonitoring-programma ontwikkeld heeft.