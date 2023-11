Real-world data geven zicht op effectiviteit maagkankermedicatie

De technologische vooruitgang in de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat analyses met real-time en real-world data steeds beter mogelijk worden. Beide begrippen lijken erg op elkaar, maar real-time data is gericht op onmiddellijkheid en snelheid, terwijl real-world data – zoals Dr. Rob Verhoeven die gebruikt – zich meer richt op de authenticiteit en representativiteit van gegevens uit de echte wereld, ongeacht de snelheid van verzameling en verwerking.

Effectiviteit medische behandelingen

Deze up tot date gegevens bieden nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de effectiviteit van medische behandelingen en medicijnen. Het gebruik van dergelijke data in de gezondheidszorg wordt dan ook steeds belangrijker. Deze gegevens, die variëren van vitale functies tot laboratoriumresultaten en patiëntfeedback, kunnen bijvoorbeeld continu worden verzameld via draagbare apparaten en sensoren. Dit maakt een meer proactieve en meer gepersonaliseerde benadering van de gezondheidszorg mogelijk.

Een illustratief voorbeeld van de brede toepasbaarheid van bijvoorbeeld real-time data is het biometrische shirt dat wordt ontwikkeld voor Formule 1-coureur Max Verstappen. Dit shirt monitort de vitale functies in real-time, vergelijkbaar met de methoden gebruikt in de medische sector.

Real-world data IKNL

Dr. Jansen heeft in zijn onderzoek niet gewerkt met dergelijke real-time data, maar met real-world data uit een kankerdatabank. Hij richtte zich met name op Trastuzumab-Deruxtecan, een medicijn voor de behandeling van HER2-positief adenocarcinoom van de maag. Hij gebruikte hiervoor real-world data uit de Nederlandse Kankerregistratie om de effectiviteit van dit medicijn te beoordelen, vergeleken met de resultaten van de DESTINY-Gastric02 studie.



Deze innovatieve benadering maakt waarschijnlijk het verbeteren van maagkankerbehandelingen mogelijk en zou ook kunnen leiden tot brede toepassingen in andere medische gebieden. Real-world en real-time data stelt artsen hoe dan ook in staat om sneller en nauwkeuriger de effectiviteit van medische behandelingen te beoordelen.

De toekomst van dit soort data in de gezondheidszorg ziet er kortom veelbelovend uit. Het gebruik van deze gegevens voor het analyseren van de effectiviteit van medicijnen en behandelingen zal blijven groeien met als resultaat betere patiëntuitkomsten en efficiëntere zorglevering. Wel blijven er bij dit soort onderzoek nog de nodige uitdagingen bestaan op het gebied van privacy en datamanagement.