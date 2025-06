Maasstad Ziekenhuis voert thuismonitoring voor zwangere vrouwen in

De afdeling Verloskunde van het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) is gestart met thuismonitoring van de hartslag van het ongeboren kind: CTG (cardiotocogram) monitoring. Deze vorm van monitoring biedt volgens Maasstad uitkomst voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico. Zonder CTG monitoring zouden zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of frequent naar het ziekenhuis moeten voor controle. Een groeiende groep ziekenhuizen heeft de afgelopen jaren CTG-monitoring voor zwangere vrouwen met medische risico’s ingevoerd.

Op de afdeling Verloskunde van het Maasstad Ziekenhuis krijgen de betrokken vrouwen uitleg en oefenen ze een keer met het CTG-apparaat, de Pregnabit Pro. Als dat goed gaat, nemen ze het apparaat mee naar huis en sturen ze de metingen vanuit huis naar het ziekenhuis. Een gynaecoloog beoordeelt vervolgens de resultaten.

Onderdeel van PregnaDigit-studie

CTG-monitoring maakt deel uit van de Europese PregnaDigit-studie. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van aanbevelingen voor een succesvolle implementatie, zorgpaden en richtlijnen voor een toegankelijke en duurzame verandering binnen de zwangere zorg, waar ook de kwetsbare patiëntgroepen profijt van hebben. Eerder onderzoek - de Hotel-studie (HOspital admission or TELemonitoring in high risk pregnancy, 2016-2018) - liet al zien dat CTG-monitoring even veilig is in de thuissituatie en dat patiënten tevreden zijn.



Inmiddels zijn de eerste patiënten in het Maasstad gestart met CTG- monitoring. Het ziekenhuis onderzoekt hoe zij dit ervaren, wat goed werkt en wat beter kan. Ook bekijkt het ziekenhuis hoe het zorgpad eruit moet zien als deze methode breder ingezet zou worden.

Toename CTG-monitoring

Steeds meer ziekenhuizen passen CTG-monitoring toe voor zwangere vrouwen. In juni 2024 begon het UMCG bijvoorbeeld met het aanbieden van thuismonitoring via de PregnaOne, een mobiel CTG-apparaat dat ook de baarmoederactiviteit registreert. Ook het Diakonessenhuis in Utrecht biedt deze mogelijkheid sinds juni 2024 aan, waarbij zorgverleners op afstand de metingen volgden en indien nodig contact opnemen.



Het Slingeland ziekenhuis startte in april 2024 met thuismonitoring voor vrouwen met risicovolle zwangerschappen. Zwangeren kregen vooraf uitgebreide instructies en een koffertje met benodigdheden mee. Eerder, in januari 2024, introduceerde SJG Weert CTG-thuismonitoring voor vrouwen vanaf 30 weken zwangerschap die frequent gecontroleerd moesten worden. Verloskundigen en gynaecologen volgen de metingen live en bespreken de resultaten telefonisch met de patiënt.

CTG via verloskundigen

Ook bij eerdere initiatieven in 2023 en 2021, zoals bij het Bravis ziekenhuis, Haaglanden MC en Treant Zorggroep, werd mobiele CTG-apparatuur ingezet om monitoring buiten het ziekenhuis mogelijk te maken. Treant liet CTG’s thuis afnemen door verloskundigen aan huis. Binnen Treants verzorgingsgebied kreeg een aantal verloskundigenpraktijken - destijds New Life, Eve, Volle Maan, Katja & Jacqueline – de mobiele CTG-apparatuur.



Het Deventer Ziekenhuis was in 2016 een van de voorlopers op dit gebied. In samenwerking met Telenatal en Mediq Medisource werd daar de Sense4Baby-oplossing ingezet, waarmee vrouwen zelf thuis een CTG konden uitvoeren terwijl een gynaecoloog op afstand meekijkt. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie.