Maastricht UMC+ laat ouders via DigiD inloggen in dossier kinderen  

Een delegatie van het Ministerie van VWS en Logius was bij de livegang van deze nieuwe mogelijkheid afgereisd naar het Maastricht UMC+ om de innovatie met eigen ogen te bekijken. Nu kunnen niet alleen ouders zelf hun medisch dossier inkijken of kopiëren door in te loggen met DigiD maar kunnen ze dus ook, met hun eigen DigiD, het dossier van kinderen onder de 12 probleemloos inkijken. Via de DigiD is namelijk bekend of mensen wel of niet officieel de ouders van het kind zijn.

Inlogprocedure DigiD doorlopen

Samen met drie ouders Judith Veugen, Roy Wróbel en Desiré Ploum werd tijdens het bezoek van VWS en Logius de inlogprocedure te doorlopen voor het inzien van het kind-patiëntdossier. In het MUMC+ zijn betrokkenen enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid. Bijzonder is ook dat kinderen van 12 tot en met 15 nu dus zelfstandig kunnen inloggen op het portaal en bijvoorbeeld thuis op hun laptop hun eigen dossier in kunnen zien.

Het werd door de ouders als positief ervaren dat op een toegankelijke, veilige wijze het medisch dossier van je kind inzichtelijk is als ouder. Het moment werd ook meteen gebruikt om te evalueren waar nog verbeterpunten te behalen zijn. Guy Rutten van Logius meldt op LinkedIn dat hij trots is op deze nieuwe oplossing. “Voor 2023 hopen we heel veel nieuwe partijen aan te kunnen sluiten.”

Digitale vertegenwoordiging

In de meeste situaties kunnen ouders of kinderen nu bij MUMC+ dus snel en effectief een kijkje nemen in het patiëntdossier van het kind. Iets ingewikkelder wordt het als er regelmatig digitale ondersteuning nodig is bijvoorbeeld bij een kind van 12 tot en met 15 met een beperking. Want een kind van die leeftijd moet toestemming geven om het medisch dossier in te zien. En dat geven van toestemming lukt dus niet altijd. Meestal valt er in de praktijk wel een mouw aan dit probleem te passen. Bij kinderen met een geestelijke beperking kunnen ouders bijvoorbeeld tot hun 18e officieel wettelijk vertegenwoordiger blijven.



Gelukkig kunnen in veel zorgorganisaties kunnen mantelzorgers en ouders dankzij de mogelijkheid van vrijwillige machtiging ook kwetsbare jonge en oudere patiënten wel al vaak wel effectief digitaal met DigiD ondersteunen. Een recent voorbeeld vinden we bij Tjongerschans. Patiënten vanaf 16 jaar kunnen een familielid, vriend of mantelzorger vrijwillig machtigen voor toegang tot het patiëntportaal van het ziekenhuis. Het ziekenhuis helpt ze daarbij met de speciale DigiD-dienst van de overheid. De patiënt regelt de machtiging zelf met de persoon van zijn of haar keuze. Beiden gaan naar de website www.machtigen.digid.nl en regelen het daar samen met een eenvoudig stappenplan.