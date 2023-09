Maastro krijgt de toestellen van Varian Medical Systems, ter vervanging van de huidige apparatuur in de bestralingskliniek. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt de eerste versneller vervangen. Met een combinatie van technieken, zoals een zeer snelle aanpassing van het behandelplan en hoogwaardige medische beelden (scans), kan Maastro naar eigen zeggen verder innoveren op het vlak van duurzame zorg.

Investeren in duurzame zorg

Maria Jacobs, raad van bestuur Maastro, stelt met de keuze voor de innovatieve radiotherapie oplossingen te investeren in de toekomst in en de toegevoegde waarde in het leven van patiënten. Met de samenwerking bouwt Maastro volgens Niels Wijdogen, managing director Varian Medical Systems, mee aan de allernieuwste radiotherapie innovaties en daarmee de best mogelijke patiëntenzorg. “Tegelijkertijd stelt het onze organisaties in staat om via gezamenlijke productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek voorop te blijven lopen met het implementeren van nieuwe radiotherapie innovaties in de klinische praktijk.”

Beide locaties van Maastro (Maastricht en Venlo) krijgen de nieuwe bestralingstoestellen. Het eindresultaat moet een compleet vernieuwde, hypermoderne bestralingskliniek zijn in 2026. Het komend decennium wil Maastro middels de hoogwaardige apparatuur invulling blijven geven aan de regionale zorgvraag en haar rol als topspecialistisch radiotherapiecentrum goed kunnen blijven vervullen in het oncologisch netwerk van ziekenhuizen.

Hoogwaardige medische scans

Het maken van zeer hoogwaardige medische scans wordt mogelijk met de zogenoemde HyperSight toepassing op de versneller. Met deze innovatie op het gebied van beeldvorming kunnen er snellere, grotere en scherpere CBCT-scans (3D beelden) van de patiënt worden gemaakt.

De nieuwe apparatuur verhoogt volgens Maastro ook de patiëntvriendelijkheid: met preciezere bestralingen hebben patiënten een kleinere kans op bijwerkingen. En met een kortere behandelingsduur per bestraling zijn de bestralingen zelf ook minder belastend. Daarnaast leidt de nieuwe apparatuur tot een hogere efficiëntie waardoor Maastro meer patiënten kan behandelen en zorgkosten worden verminderd.

Adaptieve radiotherapie

Onderdeel van het totale aanschaftraject zijn twee type versnellers waarmee patiënten toegang krijgen tot adaptieve radiotherapie: behandelingen waarbij de bestraling wordt aangepast aan de dagelijkse anatomie van de patiënt. Met deze vorm van radiotherapie kan het bestralingsplan nog tijdens de bestraling aan de ligging van de tumor en de omliggende organen worden aangepast. Hiermee wordt gezond weefsel beter gespaard en de potentiële kans op bijwerkingen verkleind.

“De toegevoegde waarde van dit soort innovaties zit in de inzet van de juiste techniek voor de juiste patiënt; uitzoeken waar het de patiënt iets extra’s brengt”, aldus Jacobs tot slot.

Verbeteren opleiding

Maastro investeert niet alleen op het gebied van apparatuur in vernieuwing. Zo stopt de instelling tijd en geld in slimmer leren: meer kwaliteit in minder opleidingstijd. Maastro verwacht dat de komende 5 tot 10 jaar de druk op medewerkers in de radiotherapiekliniek enorm toeneemt. De behandelplanning, die momenteel een groot gedeelte van de tijdbesteding van laboranten vergt, verandert door verdergaande automatisering. Bij het (deels) geautomatiseerd bestralen van patiënten worden waarschijnlijk AI-technieken toegepast.“Waar nu de nadruk in het werk ligt bij handelingen en uitvoering, zal dit steeds meer verschuiven naar het besturen en controleren van de apparatuur.