MT/Sprout: Menzis nummer 1 in duurzaamheid  

Niet alleen qua duurzaamheid scoorde Menzis goed, ook qua reputatie hangt de vlag er goed bij. In de sector Verzekeringen scoren ze qua reputatie bijvoorbeeld een 4e plek. En in de lijst van 500 grootste bedrijven met de beste reputatie stijgt Menzis bijna 200 plekken, naar positie 104. Aldus staat te lezen in de MT 500 van MT-Sprout.

CO2-reductie en circulair werken

“Ook in de relatie met zorgaanbieders hebben duurzaamheidsthema’s, als CO2-reductie en circulair werken, een prominente plek op de agenda”, vertelt Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis op de website van de verzekeraar. “We nemen duurzaamheid serieus. De gezondheidszorg en wij als zorgverzekeraar moeten duurzamer worden. Onze leden vragen ons bijvoorbeeld of wij wel duurzaam beleggen. Een terechte vraag, lijkt mij, die aanzet tot scherpte. En voor nog meer slagkracht in de verduurzaming van de zorg is Menzis – vanuit ZN – aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg.”

Green Deal

‘Voluit heet de afspraak Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst en die gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. RIVM: het gaat om het verminderen van CO2carbon dioxide-uitstoot en het stimuleren van circulaire economie. Maar ook door het creëren van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. En er wordt gewerkt aan het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater en grondwater.’

Ook andere zorgverzekeraars zetten de afgelopen jaren vol in op verduurzaming. Een goed voorbeeld is VGZ dat samen met Gupta Strategists in kaart heeft gebracht welke impact de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 hebben op de verschillende zorgsoorten. Het traject is nu vertaald naar een meer duurzaam zorginkoopbeleid van VGZ en naar het rapport ‘De inhaalrace naar duurzame zorg’.

Menzis over duurzaamheid

Voor Menzis is de uitverkiezing tot duurzame organisatie belangrijk. De uitkomsten van MT/Sprout Sprout in de MT500 geven waardevolle inzichten omtrent het profiel en de reputatie van het bedrijf. Voor de MT500 vraagt MT/Sprout jaarlijks duizenden zakelijke beslissers welke bedrijven de beste reputatie hebben. De ondervraagden beoordelen bedrijven op klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering, werkgeverschap en duurzaamheid. In de categorie duurzaamheid behaalde Menzis dit jaar dus de maximale score.