Martini Ziekenhuis leidt orthopeden op met slimme bril

Het Martini Ziekenhuis in Groningen leidt artsen in opleiding tot specialist (AIOS) op de afdeling Orthopedie sinds kort op met behulp van een innovatieve onderwijsbril. De bril wordt tijdens een operatie gedragen door de chirurg, waardoor de AIOS live kunnen meekijken. De slimme bril verbetert daardoor de kwaliteit van het medisch onderwijs van de orthopeden in spé. Leren via de slimme bril is namelijk toegankelijker, efficiënter en meer toekomstgericht. Hoewel de onderwijsbril op dit moment alleen nog op de afdeling Orthopedie wordt ingezet, is het doel om de bril in de toekomst ook bij andere specialismen te gebruiken.

In het verleden moest een AIOS Orthopedie tijdens een ingreep altijd fysiek aanwezig zijn in de operatiekamer om mee te kunnen kijken met de chirurg. Door het gebruik van de slimme bril kan in het Martini Ziekenhuis nu een hele groep AIOS gelijktijdig meekijken met de chirurg, zonder dat ze in de operatiekamer aanwezig hoeven te zijn. De AIOS zitten elders in het ziekenhuis in een opleidingsruimte, waar ze via een beveiligde verbinding de beelden vanuit de operatiekamer ontvangen. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid en rust in de operatiekamer gewaarborgd.



Een ander voordeel van het meekijken via de slimme bril is dat de AIOS precies zien wat de chirurg ziet, terwijl wanneer ze fysiek aanwezig zijn in de operatiekamer het zicht beperkt is tot een bepaalde hoek. Daarnaast maakt het bekijken van een operatie vanuit een andere ruimte het mogelijk om een levendige discussie te voeren over wat de AIOS zien. In de operatiekamer is die gelegenheid om vragen te stellen er niet altijd, maar in een zaal met andere AIOS en een opleider is het mogelijk om meteen achtergrondinformatie op te zoeken en elkaar daar vragen over te stellen.

Meekijken met smartglass

De slimme bril die wordt gebruikt in het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van zogeheten smartglass-technologie en is voorzien van een microfoon en HD-camera. De livestream vanuit de bril kan op meerdere manieren worden ingezet. Zo keken orthopedisch chirurgen uit het Isala Zwolle onlangs mee met hun collega’s in het Martini Ziekenhuis.



Een andere toepassing van de slimme bril waar het Martini Ziekenhuis interesse in heeft, is het opnemen van beelden tijdens operaties om die later te gebruiken voor nascholing of een evaluatie. Daarnaast wil het Martini Ziekenhuis de bril in de toekomst gebruiken om verpleegkundige handelingen mee te demonstreren.

Operatie met AR

In 2023 werd in het Erasmus MC voor het eerst in de wereld een longtumor verwijderd met ondersteuning van augmented reality. Hierbij werden virtuele beelden van de bloedvaten, luchtwegen en tumor geprojecteerd over de long van de patiënt op de operatietafel. Deze geprojecteerde informatie helpt de chirurg om de juiste weg naar de tumor te vinden, wat met het blote oog soms lastig te zien kan zijn. Overigens was augmented reality niet het enige innovatieve aan deze operatie: de operatie was ook robot-geassisteerd.

De Vision Pro-bril van Apple gebruikt een combinatie van AR en VR - mixed reality - en krijgt steeds meer toepassingen in de zorg. Al drie dagen na de lancering van de bril in 2023 werd het in de VS gebruikt door een neurochirurg als ondersteuning bij een wervelreconstructie. Later werd de bril voor diezelfde toepassing ook in het VK ingezet.