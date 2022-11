Medical drones hebben geen last van files

De inzet van drones voor vervoer van diverse medische producten gaat vanaf 1 januari 2023 steeds gewoner worden. Regelgeving is nu nog de belangrijkste drempel voor de structurele inzet van drones, maar daar zit nu schot in. Nu moet nog voor elke vlucht een aparte vliegvergunning aangevraagd worden, maar vanaf begin 2023 verandert de Europese regelgeving en kan ieder ziekenhuis een permanente vliegvergunning aanvragen.

De medische drone, die tussen de locaties vliegt, is ontwikkeld door het Amsterdamse AVY en heeft een andere vormgeving dan drones met vier rotoren. Bij de medische variant valt vooral de grote gele vleugel op die hem net als een vliegtuig draagvermogen geeft. Op een acculading kan het toestel een kleine honderd kilometer ver komen met een kruissnelheid van circa 80 kilometer per uur. Ondertussen kan het 3 kilo medisch materiaal meenemen. De accu is verwisselbaar zodat de drone snel weer gereed is voor een nieuwe missie.

In de toekomst kunnen de drones ook contactloos opladen op een platform. Het compartiment waarin het medisch materiaal zich bevindt is zodanig geïsoleerd dat de inhoud niet kan bevriezen of te warm worden.

Zorg sneller dichtbij

Om er in 2023 helemaal klaar voor te zijn wordt nu dus bij St. Antonius Ziekenhuis al flink getest met drones. Op de website van St. Antonius Ziekenhuis wordt gemeld: ‘Sinds begin dit jaar maakt het ziekenhuis deel uit van het consortium van Medical Drone Service. PostNL en ANWB Medical Air Assistance zijn de initiatiefnemers, technisch ondersteund door KPN en dronebouwer AVY. De medische partners zijn Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe, Resultlab, Amsterdam UMC en het St. Antonius.

De ambitie van Medical Drone Service is om door inzet van innovatieve mobiliteitsoplossingen bij te dragen aan het toegankelijk en beschikbaar houden van de zorg voor heel Nederland. Met de inzet van drones is het doel om de zorg sneller en dichter in de buurt van de patiënt te brengen en de zorginstellingen met elkaar te verbinden.’

Drones zijn in trek

Het St. Antonius Ziekenhuis is niet de eerste organisatie die experimenteert met zorgdrones. Een studententeam, een droneteam van Twente University, deed onder meer al in juli 2022 mee met een extreem lichte innovatieve drone aan de iMechE UAS Challenge 2022. Het gaat om de Thunderbird die door de studenten is ontwikkeld. Deze drone is speciaal bedoeld voor medische hulpverlening en is dankzij een uniek vleugelontwerp en een topsnelheid van 120 kilometer helemaal klaar om ingezet te worden voor reddingsmissies.

Ook bij Nederlandse ziekenhuizen zijn er al eerder tests met drones geweest, zoals recentelijk bij Isala waar drones tussen verschillende locaties van het ziekenhuis vliegen. Isala wil met haar dronesproject, dat ook deel uit maakt van Medical Drones Service, aan de slag omdat het de zorg flink kan verbeteren. De afgelopen jaren zijn meerdere testvluchten gehouden tussen Meppel en Zwolle. De focus ligt nu op transport van bloedmonsters. Bij de meeste patiënten die het ziekenhuis binnenkomen wordt bloed onderzocht. Een deel van dit onderzoek gebeurt in Zwolle. Dat laboratorium is groter en heeft ook in de avond en weekend flinke capaciteit. Ook de bloedbank Sanquin ziet kansen: “Bijvoorbeeld bij een operatie of een verkeersongeval kan een patiënt een bloedtransfusie nodig hebben. Het ziekenhuis heeft zelf ook bloed op voorraad, maar bij drukte of bijzondere bloedgroep wordt het per spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ook dat spoedtransport kan straks door de lucht.”

Automatische piloot

Projectleider Bart Deege van het St. Antonius Ziekenhuis ziet een mooie toekomst voor vervoer van medische goederen door de lucht. ”We moeten nog wat praktische zaken regelen zoals de aanleg van een landingsplatform en de interne route naar met name het lab. Er zijn nog tal van vragen, maar ik twijfel er niet aan dat die drones gaan vliegen.”

De gedachte is dat uiteindelijk in heel Nederland drones tussen ziekenhuizen, bloedbank en laboratoria heen en weer vliegen, aangestuurd vanuit Den Haag. De piloot kan de drones nauwgezet volgen. Omdat de gehele route en vertrek- en aankomstpunt met gps-coördinaten zijn voorgeprogrammeerd vliegen de drones eigenlijk op de automatische piloot. De piloot kan echter altijd bijsturen.