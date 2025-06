Medicinfo en CZ vernieuwen strategische samenwerking voor hybride zorg

Digitale zorgaanbieder Medicinfo en zorgverzekeraar CZ verlengen hun strategische samenwerking. Beide organisaties werken al 25 jaar samen – sinds de oprichting van Medicinfo – om (digitale) zorginnovaties op de markt te brengen die zorgaanbieders ontlasten. Dit is volgens CZ en Medicinfo des te belangrijker in een tijd dat de druk op de zorg groeit en alle reden om door te gaan met de implementatie van hybride zorgoplossingen.

Medicinfo werd 25 jaar geleden opgericht door zorgverzekeraars CZ en VGZ en thuiszorgorganisatie Thebe. Het idee achter de oprichting was dat mensen op termijn veel meer digitale ondersteuning zouden zoeken om hun gezondheid te beheren. Inmiddels is de aanbieder van hybride zorg onderdeel van de zorgprocessen van een groeiend aantal huisartsenpraktijken, zorggroepen, HAP’s en gemeenten.

Hybride zorgconcepten

Al jaren werken Medicinfo en CZ samen aan hybride zorgconcepten zoals zorg op afstand, digitale triage, en medisch advies in het buitenland. Inmiddels levert Medicinfo diverse diensten op het gebied van digitale zorg, zoals: het bieden van persoonlijke online zorg via chat, beeldbellen en telefonie, het ontwikkelen van digitale zorgpaden, thuismonitoring, coaching en ondersteuning, en het coördineren van zorg. Medicinfo werkt ook samen met huisartsenposten en regionale zorggroepen om de zorg voor de toekomst behapbaar te houden.



Twee jaar geleden lanceerde Medicinfo het concept de Hybride Regiopraktijk. Hierbij wordt een digitale schil gecreëerd rondom de huisartsenzorg in een regio, om zorg voor iedereen toegankelijk te houden en zorgverleners te ontlasten. Vanuit dit concept ondersteunt Medicinfo inmiddels diverse regio’s, ook in samenwerking met CZ. Voor regio’s met een (acuut) zorgprobleem wordt de zorgverlening, eventueel voor bepaalde doelgroepen, binnen korte tijd hybride ingericht en toegankelijk gehouden.

Met een centrale rol van het Medisch Servicecentrum (MSC) van Medicinfo wordt op deze manier de reguliere huisartsenzorg ontlast. Het (MSC van Medicinfo ondersteunt zorginstellingen en zorgprofessionals met hybride zorg, waarbij slimme technologie, maatwerkadvies en een medisch team op afstand worden ingezet. Het MSC helpt bij het optimaliseren van zorgpaden, het beantwoorden van patiëntvragen en het verminderen van de werkdruk in de zorg.

Zorg toegankelijk houden

“Medicinfo is opgericht met de ambitie om innovaties te ontwikkelen die de zorg ondersteunen en zo toegankelijk houden”, aldus Caroline Besuijen, algemeen directeur van Medicinfo. “De Hybride Regiopraktijk is daar een goed voorbeeld van. Het is mooi om te zien dat dit nu ook door andere partijen in de markt wordt overgenomen.” Besuijen stelt er trots op te zijn dat CZ ook de komende jaren met Medicinfo verder wil bouwen aan zorgoplossingen in verschillende domeinen om zo positieve impact te maken.

Joep de Groot (bestuursvoorzitter CZ Groep) en Caroline Besuijen (algemeen directeur Medicinfo) kijken uit naar de resultaten van de vernieuwde samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de aanbieder van digitale zorgoplossingen.

Datzelfde geldt voor de zorgverzekeraar, stelt Joep de Groot, bestuursvoorzitter van de CZ Groep. "De uitdagingen in de zorg zijn complex en vragen niet alleen om innovatie maar om transformatie. Daarbij hebben we partners nodig die blijven vernieuwen. Ik vind dat Medicinfo ons heeft getoond wat er allemaal kan, wat we daarvan kunnen leren en het geleerde delen. Dat een partij af en toe een olietanker, zoals CZ ook is, laat zien dat het soms als een speedboot kan reageren. Die lessen hebben wij, maar ook andere zorgverzekeraars en zorgpartijen, nodig om sneller te transformeren.”



Medicinfo en CZ benadrukken dan ook de komende jaren te blijven investeren in innovatieve toepassingen die de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar moeten houden.

Meer weten over de samenwerking tussen CZ en Medicinfo? Lees het interview met Joep de Groot (CZ) en Caroline Besuijen (Medicinfo) in editie 2, 2025 van ICT&health. Of lees het artikel in ons online magazine.